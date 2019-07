vor 56 Min.

Liebhaberstücke zum Sattsehen

Auf Schloss Scherneck begeistern hunderte von kleinen und großen Autos sowie Zweiräder aller Art die vielen Besucher. Welche Fahrzeuge zu den beliebtesten zählen

Von Josef Abt

Unter dem Motto „Alte Liebe rostet nicht“ stand jetzt das Vintage-Treffen auf Schloss Scherneck, bei dem alte Liebhaberfahrzeuge präsentiert wurden. Hunderte von kleinen und großen Autos sowie Motorräder in allen Klassen füllten das Areal des historischen Schlosses und zogen zahlreiche Besucher an. Manche konnten sich gar nicht an den Raritäten sattsehen. Die Veranstaltung fand in dieser Form zum ersten Mal statt. Laut Organisatorin Sabine Nötzel soll dieses Treffen alter Fahrzeuge eine jährlich wiederkehrende Einrichtung werden. „Es ist ein Baby, das langsam wachsen muss“, so ihre Feststellung. Für das kommende Jahr ist die Veranstaltung bereits als zweitägiges Event geplant. Dabei soll auch das Rahmenprogramm mit passenden Themenbeiträgen und musikalischen und tänzerischen Einlagen wie Boogie-Woogie und Swing ausgebaut werden.

Erstaunlich, welche Anziehungskraft auch diese Veranstaltung auf Scherneck entfaltete. Vor allem, weil das Treffen wegen des schlechten Wetters kurzfristig um eine Woche verschoben wurde. Doch mit den modernen Kommunikationsmitteln lassen sich derartige Veranstaltungstermine offenbar auch auf die Schnelle gut koordinieren.

Aus der näheren und auch weiteren Umgebung fuhren die Teilnehmer bereits am Vormittag den Schlossberg hoch. Die kleinen und auch großen Oldtimer, alle blitzblank geputzt. Herrlich standen sie später aufgereiht im Hof des historischen Schlosses von Scherneck und auch im angrenzenden Garten. Im Eingangsbereich war ein Motorprüfstand für Motorräder aufgebaut, an dem die Zweiradbesitzer ihr Gefährt einem Leistungstest unterziehen lassen konnten. Harleys, alte Mofas und Vespas wetteiferten mit riesigen Ami-Schlitten wie Chevrolets oder Mercurys, mit einem außergewöhnlich umgebauten alten Ford oder einer Corvette um Aufmerksamkeit. Zu den beliebtesten Liebhaberfahrzeugen gehören zweifellos auch die alten VW-Busse, alte VW-Käfer, Goggomobile und Messerschmitt-Kabinenroller. An einem Stand gab es nostalgische Schilder, Dosen, Aufkleber, Tassen oder Pflasterdosen aus Blech und auch Blechspielzeug zu erwerben. Etliche Standbetreiber hatten wegen der Terminverschiebung allerdings absagen müssen, so Nötzel.

Passend zu den alten und edlen Fahrzeugen lieferte die Band Meet the Beat aus Ingolstadt die richtige Live-Musik. Zur Abwechslung gab es vor der Schlosskulisse auch Tanzeinlagen von Simon’ Isabell, die mehrere Stilrichtungen miteinander vereinten. Der Tänzerin merkte man die gute Tanzausbildung an. In ihren Darbietungen fanden sich Elemente aus dem Ballett und Modern Dance genauso wieder wie orientalische und lateinamerikanische Tanzbewegungen.

Sehr zur Freude der Veranstalter fielen die vorhergesagten Schauer und Gewitter aus, sodass die Premiere der Veranstaltung hervorragend gelang.

