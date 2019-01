22.01.2019

Lieder von Clara Schumann

Auftaktkonzert zu Europäischem Workshop in Altomünster

Das Auftaktkonzert des Europäischen Musikworkshops Altomünster (EUMWA) steht unter dem Titel „Du bist wie eine Blume …“. Damit wird der 200. Geburtstag von Clara Schumann, Pianistin, Komponistin und Frau von Robert Schumann, gefeiert.

Im Programm am Freitag, 25. Januar, sind Texte und Lieder ihres gemeinsamen Schaffens. Die Schauspieler Heidrun Gärtner und Daniel Friedrich, auch privat ein Paar, lesen zum Auftakt aus den Briefen von Clara und Robert Schumann. Heidrun Gärtner spielt seit 2007 in der Serie „Dahoam is Dahoam“ die Rolle der Annalena Brunner. Daniel Friedrich ist dem Fernsehpublikum durch seine Hauptrolle als Tobias Sandmann in der Serie „Aus heiterem Himmel“ bekannt.

Die Sänger des Auftaktkonzerts sind neben dem Tenor Dominik Wortig, Professor am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg, ausgewählte Studierende. Markus Kreul, EUMWA-Gründer und künstlerischer Leiter, begleitet sie am Klavier. Auf dem Programm stehen Liebeslieder von Clara und Robert Schumann. Beginn des Auftaktkonzerts ist um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Altomünster (Landkreis Dachau).

Karten gibt es ab sofort im Infobüro des Rathauses Altomünster unter der Telefonnummer 08254/999744 und in Markt Indersdorf in der Kloster-Apotheke an der Dachauer Straße 14. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. (jasa)

