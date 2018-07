04.07.2018

Liederchor erinnert an Gustl Fuchs

Sänger führen Messe ihres früheren Dirigenten in St. Emmeran auf

Von Gert-Peter Schwank

„Dem Herren jauchzt ihr Lande all“ – unter diesem Titel wurde vor vielen Jahren vom Aichacher Liederchor unter der damaligen Leitung seines früheren Dirigenten Gustav „Gustl“ Fuchs die von ihm selbst komponierte Messe gesungen, stets bei besonderen Anlässen, beispielsweise zum Jahresschlussgottesdienst an Silvester in der Aichacher Stadtpfarrkirche.

Dieser Tage jährte sich zum 20. Mal der Todestag des aus dem Sudetenland stammenden Gustl Fuchs. Anlass für den Liederchor unter der Leitung von Josef Putz, die „Fuchs-Messe“ in der schmucken Kirche Sankt Emmeran in Unterschneitbach eindrucksvoll zu Gehör zu bringen. Die Sänger nutzten im Vorfeld ein Wochenende in der Oase Steinerskirchen, um das heute selten gesungene musikalische Kunstwerk einzustudieren. Im jetzigen Liederchor hat nur noch ein kleinerer Teil der aktuellen Interpreten unter der Leitung von Gustl Fuchs gesungen.

Die hervorragende Akustik im Unterschneitbacher Gotteshaus ließ die Darbietung des Chores zu einem echten musikalischen Erlebnis werden. Die Darbietung erinnerte an frühere Konzerte, die von Gustl Fuchs und den Sängern seinerzeit auf die Beine gestellt wurden.

So waren zum Beispiel jedes Jahr zum Muttertag im Pfarrzentrum Sankt Michael volkstümliche Lieder aus der alten Heimat – viele Aichacher stammten aus dem Erzgebirge – zu hören. Der verstorbene ehemalige AN-Mitarbeiter Karl Stöckner aus Adelzhausen hatte auch unter aktiver Teilnahme des Chores in regelmäßigen Abständen die „Neuhammerer-Treffen“ organisiert.

Neuhammer bei Neudeck war auch die Heimat von Gustl Fuchs, der sich nach Flucht und Vertreibung in seiner neuen Heimat Aichach große Verdienste als Leiter des Sudetenchores und des Liederchores erworben hat.

Daran erinnerte zu Beginn der Fuchs-Messe Norbert Förster. Schon als Kind in Neuhammer spielte der kleine Gustl Geige und Flügelhorn, später kamen Klavier, Orgel und Akkordeon hinzu. In der Kirche in Neuhammer saß er schon als Jugendlicher an der Orgel. Nach der Vertreibung fand er seine Familie in Aichach wieder.

Seiner alten Heimat im Erzgebirge hatte Fuchs ein eigenes Lied („Dort wo der Weißbach in die Rohlau fließt“) gewidmet und die Renovierung seiner Heimatkirche in Neuhammer zum Abschluss gebracht.

Als Anerkennung für das Engagement von Gustl Fuchs wurde dem Liederchor der Aichacher Kulturpreis verliehen. Nach Abschluss der Fuchs-Messe war Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler von der Darbietung der Sänger regelrecht begeistert.

Bei einem geeigneten Anlass soll deshalb das Lied „Dem Herren jauchzt ihr Lande all“ wieder zu Gehör gebracht werden.

