Liederchor stimmt auf den Frühling ein

Der Liederchor Aichach war zu Gast im Kultur-Cafè im Cafè Koch in Aichach. Dem Chor lauschten mehr als 100 Gäste.

Mehr als 100 Zuhörer kommen in das Kultur-Café nach Aichach

Der Liederchor Aichach war zu Gast im „Kultur-Café“ im Café Koch in Aichach. Zu den vielen politischen Veranstaltungen kam dieser bunte Strauß Musik als wunderbare Abwechslung sehr gelegen. Mehr als 100 Gäste lauschten den fröhlichen Liedern des Chores, die voller Überzeugung von einem „Kleinen grünen Kaktus“ sangen sowie „Barbara Ann“ oder mit dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen Emotionen freien Lauf ließen. Das Publikum swingte mit. Textsicher konnten die Gäste mitsingen und dankten mit großem Applaus. Selbst aus dem Dachauer Land kamen Anhänger, um sich in den Frühling einzustimmen. Bei den Temperaturen und dem Sonnenschein kein Wunder. 16 rhythmische Stücke sowie Lieder voller Erinnerungen wie „Marina“, aufgeteilt in vier Blocks, gab der 30-köpfige Chor voller Leidenschaft zum Besten. Da die Vorsitzende Christine Baier erkrankt war, führte Schriftführerin Gisela Frede durch den Vormittag. (cln)

