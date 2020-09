00:32 Uhr

Liedertafel hat kulturelle Bedeutung für die Stadt

Noten, Theaterstücke und Akten des Vereins geben auch Einblick in das Standesbewusstsein der Mitglieder /

Im Stadtmuseum Aichach gibt es einige Objekte, die im Zuge der Landesausstellung zur Geltung kommen. Drei von ihnen sind nun im Friedberger Schloss zu sehen. Einige Objekte sind im Stadtmuseum Aichach geblieben. In einer kleinen Serie stellt das Museum diese vor. Diesmal präsentiert die wissenschaftliche Mitarbeiterin Justina Bayer einen Verein: die Liedertafel.

Genau wie früher ist Aichach immer noch stark von einem kulturellen Einfluss geprägt. Eine besondere Bedeutung im gesellschaftlichen Leben der Stadt hatte zum Beispiel die 1845 gegründete Liedertafel Aichach, deren überaus interessante Akten im Stadtarchiv Aichach lagern. Neben einer beinahe kompletten Sammlung an Noten und Theaterstücken finden sich hier auch die meisten Rechnungen. Mitgliederlisten und Korrespondenzen, die tiefe Einblicke in die Sozialstruktur und das Standesbewusstsein ihrer Mitglieder geben.

Ab dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden in immer mehr Orten organisierte Männerchöre, so wie es 1845 in Aichach durch Zutun der beiden Bürgerssöhne Ignaz Werlberger und Anton Weinmiller der Fall war. Doch zeigt sich an seinen Mitgliedern auch sein eigenes Verständnis: Mitglieder waren Männer aus der Mittel- bis Oberschicht, wie zum Beispiel Lehrer, Mediziner, Mitarbeiter der Post, Privatiers, Wirte und Bräuer, aber auch Geistliche.

Auffällig ist dabei das Fehlen weiter Bevölkerungskreise, wie Arbeiter, Taglöhner, Handwerksgesellen usw. Die Liedertafel Aichach war eine Vereinigung von Honoratioren der Stadt und ihres Umlandes. Sie verstand sich als ein relativ abgeschlossener Kreis von Mitgliedern, die bei ihren Veranstaltungen an Ritualen, wie dem Mitführen ihres Vereinspokals und ihrer -fahne, festhielten. Außerdem war es eine Selbstverständlichkeit der damaligen Zeit, dass Frauen weitestgehend außen vor blieben. Dies zeigt auch die Vereinsfahne der Liedertafel Aichach, die im Stadtmuseum ausgestellt ist. Feinsäuberlich bestickt zeigt sie die Beschriftung „Aichachs Frauen ihrer Liedertafel“. Als aktive Mitglieder hatten Frauen zu dieser Zeit im Vereinswesen noch nichts zu suchen. Als passive Mitglieder führten einige als Witwen die Mitgliedschaft ihrer verstorbenen Gatten fort, doch einige waren auch als aktive Mitglieder in der Theatergruppe tätig. Spätestens ab 1874 wirkten Frauen regelmäßig musikalisch bei der Liedertafel mit.

Die gemeinsamen Unternehmungen zeugen auch von einem großen Miteinander. Neben regelmäßigen Gesangsübungen- und Proben veranstaltete die Liedertafel Aichach Ausflüge und machte etwa Fackelzüge, Wald- oder Bockpartien. Auch bei großen Sängerfesten zeigt sich eine rege Teilnahme, die jedes Mal ein besonderes Ereignis für die Teilnehmer darstellte. Obgleich man als einzelne Gesangsvereine anreiste, stellte sich bald über die gemeinsamen Lieder ein einendes Gefühl der Zugehörigkeit zum „starken, freien, deutschen Vaterland“ als eine deutsche Brüderschaft ein. Alle Teilnehmer hatten hier etwas gemeinsam: Sie waren „deutsche Sänger“.

Der Liedertafel Aichach wurde ihr eigenes Standesbewusstsein später zum Verhängnis. 1919 wurde der Arbeiter-Gesangsverein als Konkurrenzverein zur Liedertafel gegründet, der sich schon zwei Jahre darauf in Gesang- und Orchesterverein umbenannte. Wie schon aus der Änderung des Vereinsnamens ersichtlich ist, hatte dieser Gesangsverein einen umfassenderen gesellschaftlichen Anspruch – ihm standen die Türen für Mitglieder aus allen Schichten der Gesellschaft offen. Die Liedertafel Aichach hatte dagegen mit internen Streitigkeiten zu kämpfen, wie man mit dem Gesang- und Orchesterverein verfahren sollte. Dieser hatte zum zehnjährigen Bestehen als Mitglied der Paargau-Singvereine zum Kreissingen nach Aichach geladen. Obgleich die Liedertafel Aichach kein Mitglied war, wurden sie als Zeichen der stadtinternen Freundschaft der Singvereine eingeladen. Vereinsintern entzündete dies jedoch Diskussionen und schließlich Streitereien, wie man mit nicht standesbewussten Singchören verfahren sollte, die schlussendlich zwischen 1929/30 zu seiner Auflösung führten.

Während es der Aichacher Liedertafel als standesbewusstem Honoratiorenverein nicht gelang, sich den gesellschaftlichen Anforderungen des 20. Jahrhunderts anzupassen, erfreute sich der gesellschaftlich offene Gesang- und Orchesterverein Aichach anhaltend großer Beliebtheit. Er schaffte es bis in die Gegenwart hinein – heute nennt sich der Verein Liederchor Aichach –, ein wichtiges Element des Aichacher Kulturlebens zu bleiben. Besonders für musikinteressierte Neubürger bot die Liedertafel einen gesellschaftlichen Anschluss in einem neuen Umfeld. (AZ)

