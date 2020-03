vor 36 Min.

Limmer im Ruhestand

Nach über 34 Jahren geht bei der Raiffeisenbank Rehling eine berufliche Ära zu Ende. Waltraud Limmer trat Anfang 1986 in die Bank ein und ging jetzt in den Ruhestand. Limmer war den Großteil der 34 Jahre Chefin der Kasse in Rehling. Viele Millionen DM und Euro gingen durch ihre Hände und viele Tonnen Kleingeld mussten bewegt werden. Sie war bei Kollegen und Kunden beliebt. Limmer wurde im Rahmen einer internen Feier von den Raiba-Vorständen Georg Gschoßmann und Christian Baumeister verabschiedet. (AZ/Foto: Raiba)

