vor 54 Min.

Lisa ist wieder zu Hause

21-jährige Pöttmeserin aus Klinik entlassen

Lisa ist wieder zu Hause. Die 21-Jährige aus Pöttmes wurde am Dienstag vergangener Woche aus dem Uniklinikum Augsburg entlassen. Zwölf Wochen war sie dort gewesen, nachdem sie im Oktober erfahren hatte, dass sie an Leukämie erkrankt war (wir berichteten). Es folgten bange Wochen für sie und ihre Familie. Weltweit wurde nach einem Stammzellenspender für Lisa gesucht. Doch weil ihre Gewebemerkmale so selten sind, fand sich trotz Millionen registrierter Spender kein „genetischer Zwilling“. Daher transplantierten ihr die Ärzte eine Woche vor Weihnachten Stammzellen ihres Vaters. Zuvor hatten sich fast 1500 potenzielle Stammzellenspender bei einer Typisierungsaktion in Pöttmes aufnehmen lassen, um Lisa und anderen Betroffenen zu helfen. Auf "Region Augsburg Seite 29 lesen Sie, wie es der jungen Frau jetzt geht. (nsi)

