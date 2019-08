vor 25 Min.

Livekonzert: Tschechen bringen Abba nach Ecknach

Zehn Musiker aus Prag kommen mit ihrer Abba-Show Mitte September in den Aichacher Stadtteil Ecknach und spielen die bekanntesten Songs der Schweden.

Ein Abba-World- Revival-Konzert findet am Sonntag, 15. September, in Aichach statt. Veranstaltet wird das Livekonzert laut einer Mitteilung von Echolot Booking (Stefan Linck) in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Festival Nights Aichach, Altan Eker und Rohat Acikgöz.

In einer Halle im Aichacher Stadtteil Ecknach in der Nähe des Baumarktes Obi soll es erstmalig ein zweieinhalbstündiges, bestuhltes Livekonzert in dieser Dimension geben, versprechen die Veranstalter. Die internationale Band aus Prag steht seit gut einem Jahrzehnt mit Abba-Hits auf der Bühne. Im Repertoire sind die 30 berühmtesten Songs der Schweden von „Waterloo“ bis „Mamma Mia“.

Abba-Konzert in Ecknach: Hier gibt es Tickets

In Deutschland sind Abba World seit 2007 unterwegs. Während andere Coverbands die Musik vom Band laufen lassen, würden die zehn Musiker aus Prag als Abba World Revival alles live spielen, betonen die Veranstalter. 2003 unter Leitung des Sängers und Keyboarders Dan Hofrichter gegründet, lege die Band neben musikalischer Qualität auch Wert auf Choreografie.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr, Ende gegen 21.30 Uhr. Das Konzert findet in der Halle in der Karl-Schiller-Straße 7 im Gewerbepark in Ecknach statt. Karten gibt es im Vorverkauf online unter http://bit.ly/tickets-abba-aichach oder als Hartticket bei Mode+Sport Burkhard am Aichacher Stadtplatz. (AN)