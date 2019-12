vor 42 Min.

Lob für den Marktmeister

Arbeitszeit von Jürgen Mayer reicht jedoch nicht aus

Pöttmes’ neuer Marktmeister Jürgen Mayer berichtete im Gemeinderat von seiner Arbeit und blickte unter anderem auf das Marktfest zurück. Die neue Einteilung der Standgebühren habe sich bewährt und sei von den Vereinen gut angenommen worden. Die Gemeinde habe etwa 7300 Euro eingenommen und gut 9000 Euro Ausgaben gehabt.

Die Ausgaben seien nicht höher als in den Vorjahren. Bürgermeister Franz Schindele lobte, es sei Mayer gelungen, bei den Standgebühren eine gerechte Linie zu finden. Auch Manfred Graser, Fraktionssprecher des Bürgerblocks, sagte: „Wir haben einen guten Marktmeister gefunden.“

Da Hans Steiger, Ratsmitglied und Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, sich auf die Organisation des Volksfestes und des Faschingsumzugs konzentrieren will, wird das Adventssingen voraussichtlich ebenfalls in Mayers Hände gelegt. Dieser signalisierte allerdings, dass seine Arbeitszeit von fünfeinhalb Stunden pro Woche jetzt schon nicht ausreiche. Da 2020 zudem das historische Marktfest ansteht, sprach auch Schindele von einer „großen Herausforderung“. Mayer, der selbstständig ist, deutete an, er könne sich vorstellen, mehr für die Gemeinde zu arbeiten. Derzeit hat er hier einen 450-Euro-Job.

Die Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann ( CSU) warf die Frage auf, ob die Gebühren beim Marktfest erhöht werden sollten, um das Defizit zu verringern. Mayer warnte, dann würden möglicherweise Vereine abspringen: „Bei vielen kleineren Ständen ist nicht so viel hängen geblieben.“ Ein Beschluss wurde nicht gefasst.

Die Gebühr für die Jahrmärkte in Pöttmes wird erhöht. Das beschloss der Marktgemeinderat mit zwei Gegenstimmen von Sissi Veit-Wiedemann und Claus Kopold (beide CSU). Die Gebühr bemisst sich nach der Frontlänge der Stände und steigt von zwei auf drei Euro pro laufendem Meter. Für den Wochenmarkt werden pauschal drei Euro pro Stand und Markttag erhoben. Der Bürgermeister sagte, die Gemeinde sei froh, dass der Marktplatz belebt werde. Sie verfolge keine Gewinnabsicht. Auch der Samstag soll als möglicher Markttag eingeführt werden. (nsi/Foto: Vicky Jeanty)

