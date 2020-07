vor 28 Min.

Lob vom Bund Naturschutz: Pfarrwiese Alsmoos birgt Schätze

Plus Auf gut 10.000 Quadratmetern fühlen sich bei Alsmoos ungewöhnliche Pflanzen und Tiere sichtlich wohl. Was das mit dem Papst zu tun hat.

Von Johann Eibl

Die Gäste sparten nicht mit lobenden Worten. Bei einem Rundgang am Dienstag durch die Alsmooser Pfarrwiesen, einem Südhang in der Nähe von Gebersdorf in der Gemeinde Petersdorf, sprach Richard Mergner, der Landesvorsitzende im Bund Naturschutz (BN), von einem „besonderen Stück Heimat, von einem Schatzkästchen“. Und BN-Ehrenvorsitzender Hubert Weiger schwärmte von „Überlebensinseln“ und betonte: „Das habt ihr hier fantastisch umgesetzt.“

Auf der Pfarrwiese in Alsmoos wachsen über 50 seltene Pflanzen

Zweimal im Jahr begibt sich die Führung des BN auf eine Rundreise, um auf interessante Orte aus ökologischer Sicht im Freistaat hinzuweisen. Diesmal bildete die erste Station die Pfarrwiese Arche Noah, die eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern aufweist und über 50 seltenen Pflanzen ein Zuhause bietet. Zudem haben sich viele Tiere angesiedelt, die man andernorts sehr selten zu Gesicht bekommt.

Die Pfarrwiese bei Alsmoos hat sich zu einem Schatzkästen in Sachen Artenvielfalt entwickelt. Bild: Johann Eibl

Dass die katholische Kirche den Stellenwert einer intakten Natur herausstellt und sich stark macht für ihren Erhalt, das ist nicht erst in diesem Jahrhundert der Fall. Dass aber ein Papst in einer Enzyklika eigens darauf eingeht und Worte formuliert, die bei den Naturschützern auf besonders fruchtbaren Boden fallen, das hat vor Franziskus wohl noch keiner gemacht. Im Mai 2015 hat er in der Enzyklika „Laudato si“ ausdrücklich klargestellt, dass gerade auch die Kirche von ihrem Auftrag her darum bemüht sein müsse, der Natur den angemessenen Stellenwert einzuräumen. Allerdings wurde die schnelle Wirkung dieser Worte aus Rom bisweilen überschätzt. „Wir haben erwartet“, so blickte etwa Weiger zurück, „dass ein Ruck durch die ganze Kirche geht. Das war ein Irrtum.“ Umso wichtiger sei das Engagement vor Ort, das sich auf den Papst berufe.

Wer sich für die Pfarrwiese Alsmoos ins Zeug gelegt hat

Laut Weiger habe der Bund Naturschutz schon vor 20 Jahren eine Initiative gestartet, um Kirchengrund im Sinne einer intakten Umwelt zu nutzen: „Es hängt von den Einzelnen im Ort ab.“ Willi Christoph, wie Martin Golling in Weichenberg in der Marktgemeinde Aindling zuhause, riet dazu, in einer Kirchenverwaltung mitzuarbeiten, um auf diese Weise Einfluss ausüben zu können. Christoph und Golling waren in der Ortsgruppe Lechrain maßgeblich mit ihrem Einsatz dran beteiligt, dass diese Fläche nun nicht nur den Funktionären im Bund Naturschutz so gut gefällt.

Welche Schätze auf der Pfarrwiese bei Alsmoos wachsen

Wer einen Sinn für Pflanzen hat, die nicht mehr auf jeder Wiese gedeihen, der kann im Nordosten von Alsmoos auf seine Kosten kommen. Die Golddistel wird er hier antreffen, ebenso die Karthäusernelke und den Kreuzenzian. Und dazwischen kann man beispielsweise auch eine Wespenspinne entdecken. Willi Christoph kennt das Gebiet wie seine Westentasche. Wichtiger als die einzelnen Namen der Pflanzen und Tiere ist ihm eine andere Erfahrung: „Ich freu’ mich bloß, wenn wieder was Neues da ist.“

Was bei diesem Termin ebenfalls wiederholt angesprochen wurde: Die Diözese Augsburg will der ökologischen Bedeutung ihrer Flächen auch künftig gerecht werden. Als aktuelles Beispiel dient die Tatsache, dass Andrea Kaufmann-Fichtner als Umweltbeauftragte eingesetzt wurde.

