Lokal-Gäste verstoßen gegen Corona-Maßnahmen - Anzeige auch für Wirt

Nach 22 Uhr halten sich am Montag noch vier Gäste in einer Gastronomie in Schrobenhausen auf. Hinzu kommt der fehlende Mindestabstand.

Mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Zuge der Coronamaßnahmen gab am Montagabend in einer Schrobenhausener Gastronomie.

Gäste halten sich nach 22 Uhr in Schrobenhausener Lokal auf

Um 22:25 Uhr waren noch Gäste im Lokal. Vier Personen hielten sich laut Polizei ohne die erforderlichen Mindestabstände an einem Tisch auf, obwohl sie nicht zum gleichen Haushalt gehören. Sowohl der Inhaber des Lokals, als auch seine Gäste erhalten eine Anzeige. (AZ)