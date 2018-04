vor 17 Min.

Ludwig Rauchmeir aus Ecknach freut sich über 1000 Euro

Ludwig Rauchmeir aus dem Aichacher Ortsteil Ecknach ist der glückliche Gewinner, der am Freitag beim Retro-Rätsel unserer Zeitung die richtige Lösung, Stollenschuh, fand.

Ludwig Rauchmeir aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach hat am Freitag das Retro-Rätsel unserer Zeitung gelöst. Was er mit seinem Gewinn macht, weiß er schon.

Bei jedem Gewinnspiel, an dem Ludwig Rauchmeir aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach teilnimmt, hofft er auf einen Gewinn. So richtig daran geglaubt hat der 56-Jährige bisher jedoch nicht. Bis gestern. Da war er derjenige, der die richtige Lösung für das Retro-Rätsel im Bayernteil unserer Zeitung fand und 1000 Euro gewann. Ein Gewinn, der ihn etwas sprachlos machte. Was er damit anfangen möchte, weiß er genau.

Auf die Lösung – Stollenschuhe – kam er vor allem, weil die modernen Schuhe, die auf dem alten Foto mit den Fußballspielern zu sehen waren, nicht stimmen konnten. „Damals gab es solche Schuhe noch nicht“, dachte der Ecknacher sich und rief die Hotline an.

Es ist das zweite Mal in seinem Leben, dass Rauchmeir 1000 Euro gewinnt. Das erste Mal war bei einem Gewinnspiel des Landkreismagazins. „Bei Gewinnspielen mache ich gerne mit“, sagt der 56-Jährige. Obwohl er nicht wirklich davon ausgeht, dass es mit dem Gewinn klappen könnte.

Diesmal kommt das Geld genau richtig. Denn kommende Woche fährt er zusammen mit seiner Frau Ingrid und einigen Bekannten auf eine mehrtägige Städtereise nach Edinburgh in Schottland. „Da passt das gerade recht“, freut sich Rauchmeir. Die Hälfte der 1000 Euro bekommen seine beiden Töchter. Ob er die mit dem Geld in der Hand überraschen wird oder ihnen schon vorher davon erzählen wird, weiß er noch nicht.

Reisen, Radfahren und ein bisschen Fotografieren sind Rauchmeirs Hobbys. Zusammen mit seiner Frau fährt er gerne in Flusstälern Fahrrad. „Da geht es immer schön eben entlang und man muss sich nicht plagen“, sagt seine Frau lachend. Auch die Gartenarbeit teilen sich die beiden. (drx)

