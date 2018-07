00:36 Uhr

Ludwig-Steub-Grundschule feiert 60. Geburtstag

Beim Schulfest in Aichach mit buntem Programm hat Bürgermeister Klaus Habermann eine Überraschung parat

Von Erich Echter

„Gute Laune kommt von allein“, sangen die Kinder der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach zum Auftakt des 60. Geburtstags der Einrichtung am Samstag. Gefeiert wurde der „Runde“ im Rahmen des Schulfestes mit Spiel, Spaß und guter Laune. Für Rektorin Silvia Reisenweber-Zwikirsch ist die Schule im besten Alter und hat sich gut gehalten. Die Ludwig-Steub-Grundschule besuchen mehr als 400 Kinder aus verschiedenen Nationen.

Die Verantwortlichen hatten den Tag gut organisiert. Silvia Reisenweber-Zwikirsch konnte ein volles Haus willkommen heißen. Unter den Ehrengästen war Bürgermeister Klaus Habermann, der evangelische Geistliche Winfried Stahl, die Schulleitungen der anderen Aichacher Schulen, Vertreter der Bürgerstiftung Aichach, der Sparkasse, des Lions und Rotary Club. Ihr besonderer Gruß ging an die Vertreter der Berufsschulen und deren Zimmerer- und Schreinerklassen, die bei der Gestaltung des Eingangsbereichs federführend beteiligt waren. Angefertigt haben sie eine Weltkarte aus Holz im Maßstab 1:28 Millionen mit viel Liebe zum Detail.

Die Schulleiterin Silvia Reisenweber-Zwikirsch bezeichnete die Schule als gesunden Baukörper. Sie erinnerte daran, dass zum 50. Jubiläum ein großer kosmetischer Eingriff vorgenommen worden sei. Es sei damals mit viel Liebe zum Detail an die Arbeit gegangen worden, sagte sie. Im Außenbereich sei ebenfalls viel geleistet worden. „Die Stadt Aichach, unser Förderverein und einige Sponsoren halfen uns bei der Finanzierung der kosmetischen Erneuerungen. Kollegium und Helfer aus der Elternschaft und dem Elternbeirat halfen tatkräftig mit bei der Umsetzung. Ich freue mich also der Schule als Schulleiterin einen guten Gesundheitszustand im Inneren und Äußeren diagnostizieren zu können“, so die Schulleiterin.

„Es ist komisch: Man hat die Schule umso lieber, umso weiter man sich von ihr entfernt!“, ließ Bürgermeister Klaus Habermann seine Gedanken in die Tage seiner Schulzeit schweifen. Er selbst war einer der ersten Schüler der Klassen, die im Januar 1958 in das neue Schulgebäude einzogen. Bei der Bildpräsentation, die von Margit Baufeld und Katrin Widerotter zusammengestellt wurde, sah man den Bürgermeister, wie er als kleiner Pimpf mit Schwester und Eltern zur Schule geht.

Mit einem Blick in die Chronik erinnerte Habermann, dass die Stadt damals lange ein passendes Grundstück für die Schule gesucht habe. „Vom Landwirt Bichler hat man dann dieses tolle stadtnahe Grundstück erhalten. 1,2 Millionen Mark hat sie (die Schule; Anm. d. Red.) damals gekostet. Ein Vielfaches davon haben wir inzwischen in die ständige Renovierung investiert“, sagte Habermann.

Er sagte, dass die Ludwig-Steub-Grundschule nicht nur wegen ihres Anstriches erfolgreich sei, sondern vielmehr wegen der vielen ganz unterschiedlichen Schulkinder, die zeigten, dass das Miteinander funktioniere. Als Geschenk für Rektorin Silvia Reisenweber-Zwikirsch brachte Habermann ein Fotoalbum von der Schuleinweihung von 1958 mit. Für die Kinder will Bürgermeister Habermann zum Geburtstag einen großen Eiswagen an der Schule vorbei schicken.

Schulamtsdirektorin Carola Zankl bezeichnete die Ludwig-Steub-Grundschule als besonderes Geburtstagskind – denn die Kinder, die das Haus füllen, seien das Wichtigste. Sie lobte besonders die ausgeprägte Willkommenskultur und die Deutschfördermaßnahmen. Sie betonte auch, dass sich die Schule für das „Schulprofil Inklusion“ qualifiziert hat.

Die Elternbeiratsvorsitzende Andrea Hollfelder hob hervor, dass man ein so großes Fest nur feiern könne, wenn man genügend Helfer habe. Deshalb bedankte sie sich bei den vielen fleißigen Händen für die Vorbereitung. Patrik Kigle, Vorsitzender des Fördervereins, zeigte die Aktionen auf, für die der Förderverein Mittel organisierte.

Abschluss des Festaktes war die Segnung des Haupteingangs der Schule und der Kinder durch den evangelischen Pfarrer Winfried Stahl. Zusammengestellt war auch ein buntes Rahmenprogramm im hinteren Pausenhof, wo sich viele ehrenamtliche Helfer engagierten. Neben kulinarischen Schmankerln gab es Ratespiele und ein Theaterstück. In der Aula gab es eine Ausstellung zum Thema: „Was ist in unserer Schule los?“

