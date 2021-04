Ludwigshof am See: Es soll bei Wochenendhäusern bleiben

Plus Mit einem Bebauungsplan will der Affinger Gemeinderat Dauerwohnen auf dem Gelände von Ludwigshof am See verhindern. Wie das geregelt wird.

Es soll bei Wochenendhäuschen bleiben: Deshalb ändert der Affinger Gemeinderat den Bebauungsplan "Ludwigshof am See". Dabei geht es um das Freizeitgelände am sogenannten Grenzgrabensee an der Augsburger Straße im Mühlhausener Süden. Hier wollen die Affinger keine Kompromisse eingehen.

Das zeigte sich, als Marlene Theiner vom Planungsbüro Opla aus Augsburg den neuen Bebauungsplan vorstellte. Eine maximal zulässige Gebäudehöhe von 6,50 Metern war dem Gemeinderat viel zu hoch. Josef Tränkl etwa sagte: "Das haben manche Wohnhäuser nicht." So seien zwei Vollgeschosse möglich, auch wenn diese im Bebauungsplan ausdrücklich untersagt sind, befürchtete er.

Wochenendhäuser am Ludwigshof dürfen nur fünf Meter hoch sein

Auch Rudi Fuchs bezeichnete das Angebot an Wohnflächen als zu groß. Die Höhen müssten reduziert werden. Der Gemeinderat einigte sich schließlich auf fünf Meter Gesamthöhe. Pultdächer werden zugelassen. Jetzt soll der Bebauungsplan ausgelegt werden.

Ein Bauplatz in Aulzhausen: Eine Baumöglichkeit in zweiter Reihe wird in Aulzhausen geschaffen. Dabei handelt es sich um eine Grünfläche südlich der Bebauung an der Pfarrer-Lingg-Straße. Das kann über eine sogenannte Einbeziehungssatzung geregelt werden. Der Gemeinderat billigte einstimmig einen entsprechenden Entwurf.

"Am Affinger Bach" steht: Ebenfalls einstimmig genehmigte der Gemeinderat die vierte Änderung des Bebauungsplanes "Am Affinger Bach" in Haunswies. Damit werden die eng gefassten Vorschriften des veralteten Bebauungsplanes gelockert. Davon verspricht sich die Gemeinde, dass fünf noch freie Grundstücke endlich bebaut werden. Ziel ist eine offene und lockere Bebauung mit Einzelhäusern. Wegen verschiedener Änderungen muss der Plan noch einmal ausgelegt werden.

Lesen Sie dazu auch: