15:55 Uhr

Lutherkirche: Gottesdienste und mehr gibt es online

Aufgrund der Corona-Krise gibt es die Gottesdienste der Kirchengemeinde Donaumoos jetzt online. Auch die Pöttmeser Lutherkirche macht mit.

Angesichts des Coronavirus müssen auch die Kirchen neue Wege gehen. Einige von ihnen übertragen Gottesdienste deshalb über das Internet. Auch Gottesdienste und Andachten aus dem evangelischen Dekanat Ingolstadt/Pfaffenhofen/Neuburg können sich Interessierte ansehen. Wie Pfarrerin Cornelia Dölfel von den evangelischen Kirchengemeinden Donaumoos, zu denen auch Pöttmes mit der Lutherkirche gehört, mitteilt, bleibt die evangelische Kirche in Ludwigsmoos offen, auch wenn sich die Gemeinde im Moment dort nicht zum Gottesdienst treffen kann.

Pfarrerin legt Predigten zum Mitnehmen aus

Gläubige könnten aber jederzeit in der Gebetsecke eine Kerze entzünden und ein Gebet sprechen. Zu den Sonntagen und vor allem an Karfreitag und Ostern legt die Pfarrerin ihre Predigten in Schriftform zum Mitnehmen und Lesen aus. Anstelle des Familiengottesdienstes am Ostermontag, 13. April, gibt es eine Andacht. Darüber hinaus liegt in der Kirche eine Bastelanleitung aus. An diesem Tag wird Familie Seitz wie jedes Jahr um 11 Uhr am Schulfeld als Ostergruß und als Zeichen der Hoffnung Luftballons steigen lassen. Wer mitmachen möchte, soll bis Ostersonntag, 12. April, ein Kärtchen in die Kirche bringen; diese werden dann an die Luftballons gebunden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: Bußgottesdienst im Live-Stream aus der Basilika auf dem Petersberg

Themen folgen