00:33 Uhr

Männer schlagen über die Stränge

In Gundelsdorf heißt es bald „Mein Wunder – dein Wunder“. Bald sind die Karten im Vorverkauf zu haben

Im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf wird diesmal im Herbst Theater gespielt. Normalerweise treten die jungen Laienschauspieler des Liederkranzes im Frühjahr auf die Bühne. Doch heuer musste um diese Zeit einer der Hauptakteure beruflich ins Ausland, und so wich man diesmal auf den November aus.

Der Chef der Theatergruppe, Hans Ruisinger, hat sich wieder ein lustiges Stück ausgedacht. Zum Inhalt nur so viel: Koriander und sein Vater Josefus genießen die Abwesenheit der auf Kur weilenden Hausherrin Kunigund. Endlich haben sie Gelegenheit, über die Stränge zu schlagen und auf das jährliche Jubiläums-Kostümfest des Burschenvereins zu gehen. Während die zwei Männer ihrem sorgenfreien Leben frönen, hängt gegenüber bei Nepomuk und seiner Frau Genoveva der Haussegen schief. Schließlich ist vor zwölf Jahren Ludmilla, die einfältige Schwester von Genoveva, für ein paar Tage eingezogen und nervt seitdem die beiden mit ihrer Schwärmerei für Josefus. Zu allem Überfluss ist auch noch der Hühnerstall abgebrannt. War es Brandstiftung? Jeder ist verdächtigt, vor allem die Nachbarn.

Für zweistündige Unterhaltung im Saal der Gastwirtschaft Zur Post ist damit gesorgt. Die Hauptrolle in dem Stück „Mein Wunder – dein Wunder“ hat Fabian Mair, der den Josefus spielt. Weiter wirken mit: Andreas Harlander (Nepomuk), Sabine Ruisinger (Genoveva, seine Frau), Juliane Leischner (Ludmilla), Mathias Bernet (Koriander, Sohn von Josefus), Bettina Knauer (Kunigunde, Frau von Koriander), Christine Harlander (Fanni, Dorfpostbotin), Andrea Leischner (junges Mädchen); den Pfarrer, den Bürgermeister und den Landtagsabgeordneten Leyerdinger verkörpert Alex Czerny. Für die Maske ist Gisela Pilz zuständig. (möd-)

Gespielt wird am Samstag, 2. November, 19.30 Uhr, am Sonntag, 3. November, 18.30 Uhr, sowie am Samstag, 9. November, 19.30 Uhr, am Sonntag, 10. November, 18.30 Uhr und am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es ab Samstag, 12. Oktober, bei Familie Leischner, Telefon 08253/9976677.