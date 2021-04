Magnusgruppe macht Schulden fürs neue Wasserwerk

Plus Der Wasserversorger Magnusgruppe baut ein neues Wasserwerk. Um die Investition stemmen zu können, braucht der Verband in diesem Jahr einen dicken Kredit.

Die Arbeiten am neuen Wasserwerk der Magnusgruppe in Aichach-Oberbernbach laufen bislang weitgehend nach Plan. Bei der Verbandsversammlung am Mittwoch in der Halle des TSV Aichach informierte Rupert Reitberger als Verbandsvorsitzender über den aktuellen Stand. Die beauftragten Firmen hinterlassen seiner Aussage zufolge "bei uns den besten Eindruck". Für sechs Gewerke erfolgte diesmal jeweils einstimmig die Vergabe der Aufträge. Die damit verbundenen Kosten in einer Gesamthöhe von weit über zwei Millionen Euro kommentierte Reitberger so: "Ich bin sehr zufrieden mit den Angeboten, die eingegangen sind." Weitere vier Pakete werden im Laufe dieses und des nächsten Jahres beschlossen.

Rupert Reitberger ist Chef der Magnusgruppe. Foto: Johann Eibl (Archivbild)

Der Chef des Wasserzweckverbandes berichtete von deutlich steigenden Preisen beim Stahl und beim Holz sowie von einem Mangel an Fachkräften. Zum ersten Teil der Arbeiten sagte er: "Bisher hatten wir Glück. Circa zwei Drittel des Aushubs sind abgefahren und auf dem Gelände der Firma Schlagmann wenige Hundert Meter nach jeweiliger Verprobung mit Z0 deponiert." Das bedeutet: Das Material ist als unbedenklich anzusehen, was vor einigen Monaten keineswegs als sicher galt.

Magnusgruppe macht im vergangenen Jahr weniger Schulden

Zum letzten Mal erläuterte Elisabeth Fackler die wichtigsten Punkte des Wirtschaftsplanes und der Haushaltssatzung für das laufende Jahr. Ihre Tätigkeit als Geschäftsleiterin endet am 30. Juni. Im vergangenen Jahr hat der Verband einen Kredit in einer Höhe von einer Million Euro aufgenommen, von diesem Betrag sind 548.000 Euro übrig geblieben. Sie fließen ein in die aktuelle Kalkulation. Im Lauf dieses Jahres ist vorgesehen, dass der Verband einen weiteren Kredit über vier Millionen aufnimmt: eine Hälfte im ersten Halbjahr, die zweite danach; die Laufzeit soll wieder 30 Jahre betragen. Und beim Zinssatz hofft man auf eine Regelung im Bereich von einem Prozent.

Fabian Streit, der Bürgermeister von Schiltberg, sprach das neue Baugebiet in Rapperzell an. Dort sollen zwölf Bauplätze entstehen. Nachdem die Erschließungsarbeiten erst in diesem Jahr finanziell zu Buche schlagen werden, wird die Magnusgruppe das Thema im nächsten Jahr berücksichtigen.

Der Wasserpreis bei der Magnusgruppe beträgt 1,24 Euro pro Kubikmeter

Der Wasserpreis war bereits in einer früheren Versammlung von 1,15 Euro auf 1,24 Euro pro Kubikmeter angehoben worden, die Grundgebühr von 36 auf 72 Euro. Die Wassergäste zahlen nun 54 Cent pro Kubikmeter, bislang waren für sie 49 Cent zu entrichten. Die Zustimmung zu den einzelnen Passagen des Zahlenwerks für 2021 fiel jeweils einstimmig aus.



Aus dem Finanzplan lässt sich unschwer ablesen, wie gravierend sich der Bau des neuen Wasserwerks auf die nächsten Jahre auswirken wird. So werden die Anlageinvestitionen von 1,745 Millionen Euro im Jahr 2020 bis auf 6,280 Millionen Euro im Jahr 2022 steigen. Ein Jahr danach steht an dieser Stelle die Zahl 3,25 Millionen Euro, in den Folgejahren geht's runter auf 20.000 und 10.000 Euro. Die Situation bei der Tilgung der Schulden entwickelt sich in die entgegengesetzte Richtung. Im laufenden Jahr sind 182.000 Euro vorgesehen, danach geht es über 450.000 Euro hoch bis auf 610.000 Euro.

Daten und Fakten zu den Plänen 2021 der Magnusgruppe

Erträge: 1,428 Millionen Euro

Aufwendungen: 1,282 Millionen Euro

Vermögensplan: 5,913 Millionen Euro

Kreditaufnahme: 4 Millionen Euro

Betriebskostenumlage: keine

Vergabe von Aufträgen: Baumeisterarbeiten (Rohbau, Beton) Firma Lindermayr Friedberg-Derching 1,37 Millionen Euro; Reinwasserbehälter Hydro-Elektrik Ravensburg 348.000 Euro; Aufbereitungsanlage Wilo Roth 724.000 Euro; Baustrom Arzberger Kühbach 67.000 Euro; Aufzug Verwaltungsgebäude Lackner Buttenwiesen 45.000 Euro; Notstromaggregate (einmal mobil, einmal stationär) Vaupel Wuppertal 176.000 Euro. In allen Fällen handelt es sich um Nettopreise.

