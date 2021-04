vor 2 Min.

Maibaum am 1. Mai: "Eine Sach' von zehn Minuten"

Sie halten zusammen und packen gemeinsam an: So halten es die Oberwittelsbacher normalerweise, wenn sie, wie hier 2015, einen Maibaum aufstellen. In diesem richtet ein Kran den Baum ohne Publikum in die Höhe.

Plus Die Corona-Pandemie verhindert Maibaum-Feiern in der Region Aichach. Vereinzelt wird aber doch ein Baum aufgestellt, wie in Unterbernbach. Wie das funktioniert.

Von Gerlinde Drexler

Er ist der Stolz des Dorfes und sein Aufstellen wird jedes Jahr mit vielen Zuschauern zelebriert: der Maibaum. Im vergangenen Jahr fielen die Maibaumfeiern im Wittelsbacher Land komplett der Corona-Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr ist das Aufstellen mithilfe eines Krans zwar erlaubt - aber nur ohne Zuschauer und ohne Maifeier. In den meisten Gemeinden wird deshalb am 1. Mai kein neuer Baum aufgestellt. Ein paar wenige Ortschaften halten die Tradition trotzdem hoch. Das mit den aktuellen Vorschriften zu vereinbaren, ist gar nicht so einfach.

