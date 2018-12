06.12.2018

Maibaum kehrt in den Markt zurück

Gemeinde Inchenhofen hält ihr Versprechen gegenüber den Maibaumbuam und steuert einen satten Zuschuss bei

Ihr Versprechen, das die Marktgemeinde Inchenhofen den Maibaumbuam Leahad gegeben hat, hält sie auch. In der Sitzung am Dienstag beschloss der Gemeinderat, die Kosten für die Maibaumhalterung am Marktplatz zu übernehmen. Seit der Orkan Wiebke 1990 durch den Landkreis gefegt war, gibt es in Inchenhofen keinen Maibaum mehr. Der Sturm legte das Traditionsstangerl damals um. Der Bauhof entfernte damals die leeren Metallschienen mit dem Schweißbrenner. Die Maibaumbuam wollen nun selbst eine neue Halterung aufbauen. Die Kosten für das Material und die Berechnung der Statik in Höhe von rund 8400 Euro wird die Gemeinde übernehmen.

Der Zuschuss der Gemeinde liegt damit über den sonst üblichen zehn Prozent für Vereine. Bürgermeister Karl Metzger hatte sich dafür ausgesprochen, eine „Grundfinanzierung zu machen, um den Maibaumbuam auf die Sprünge zu helfen“. Rainer Tremmel bekräftigte: „Wir stehen zu unserem Wort.“ Für Michael Rigl zählte vor allem der Sicherheitsaspekt. Da solle man nicht sparen, fand er. Im kommenden Jahr soll erstmals nach 29 Jahren wieder ein Maibaum in der Ortsmitte stehen. Bürgermeister Metzger sagte: „Ich freue mich darauf, dass der Maibaum in den Zentralort kommt.“ (drx)

