vor 7 Min.

Maishäcksler steht auf offenem Feld in Flammen

Ein Maishäcksler ähnlich wie dieser ist auf einem Feld bei Hollenbach in Brand geraten.

Ein Maishäcksler ist am Freitag auf einem Maisfeld zwischen Hollenbach und Mainbach in Brand geraten. Drei Freiwillige Feuerwehren rückten aus.

Ein Feldhäcksler ist am Freitag gegen 9.45 Uhr zwischen Hollenbach und dem Ortsteil Mainbach in Vollbrand geraten. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, war wohl ein technischer Defekt die Ursache. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war am Freitagnachmittag noch nicht bekannt.

Feuerwehren Hollenbach, Mainbach und Inchenhofen im Einsatz

Wie die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen mitteilte, wurden die Feuerwehren Hollenbach, Mainbach und Inchenhofen zu dem Brand gerufen. Die Feuerwehr Hollenbach löschte den brennenden Häcksler und das direkt angrenzende Maisfeld. Die Atemschutzträger der Feuerwehr Inchenhofen wurden nicht mehr benötigt. Die Feuerwehr Hollenbach richtete einen Pendelverkehr ein, um Wasser für Nachlöscharbeiten bereitzustellen. (nsi)

Themen folgen