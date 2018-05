12.05.2018

Maiwirt Josef Büchel wird 80

Seinen 80. Geburtstag feierte Josef Büchel aus Klingen (Stadt Aichach). Die größte Leidenschaft vom Maiwirt Sepp ist immer noch der Wald. Fast täglich zieht es ihn hinaus. Sogar die Lehrfahrt der Waldbesitzervereinigung nach Kanada ließ er sich nicht entgehen. Das Singen macht ihm ebenfalls viel Freude. Aus diesem Grund schloss er sich der Männersinggruppe Tandern an. Mit alten Volksliedern unterhielten die Sänger die Gäste auf der Feier in der familieneigenen Gaststätte. Diese hat der Jubilar mittlerweile an seinen Sohn übergeben. Auch zahlreiche weitere Vereinsvertreter gratulierten ihrem Mitglied zum runden Geburtstag.

So ist er zum Beispiel beim Schützenverein seit der Wiederaktivierung 1950 Mitglied. Auch beim Kriegerverein und den Wanderfreunden Klingen ist er schon seit über 50 Jahren mit dabei. Der Kreisfischereiverein Aichach und die Freiwillige Feuerwehr können ebenfalls auf ihn als Mitglied zählen. (eu)

