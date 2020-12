12:00 Uhr

Maklar & Schwarzbauer nehmen unter Corona-Bedingungen neue CD auf

Plus Gitarrist Peter Maklar aus Aichach und Sänger Kurt Schwarzbauer aus Schrobenhausen wollen es mit der CD "Zeitlang" wissen. Gearbeitet wird im mobilen Tonstudio.

Von Manfred Zeiselmeir

Zwei Vollblutmusiker, die zusammenpassen. Obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten, ergänzen sie sich perfekt: Der Schrobenhausener Liedermacher Kurt Schwarzbauer, der mit seinen bayerischen Mundart-Texten den Leuten aus der Seele zu sprechen scheint und der international bekannte Konzertgitarrist Peter Maklar aus Aichach. Als Maklar&Schwarzbauer stehen sie seit 14 Jahren auf den Bühnen der Region und begeistern dabei „unplugged“, also nur mit Gitarrenbegleitung, ihre zahlreichen Fans immer wieder aufs Neue. Nun veröffentlichen sie ihre neue CD. Um was es dabei geht – und wie sie trotz Corona entstehen konnte.

Eine musikalische Umarmung in einer kontaktlosen Zeit: Auch beim Corona-Song „Mitanander werd’s guad“ waren Peter Maklar und Kurt Schwarzbauer beteiligt. Bild: Manfred Zeiselmair (Archivfoto)

Wie bereits bei ihrem Debut-Album „Lieder übern Zaun“ sind die ehemaligen Nachbarn auch mit ihrer aktuellen CD „Zeitlang“ den Weg der musikalischen Vielfalt gegangen. „Wir wollten ganz bewusst weg vom Gitarren-Zweiklang unserer Konzerte“, erklärt Peter Maklar im Gespräch. So wurden die neun Songs auf der CD, die Kurt Schwarzbauer in den vergangenen zehn Jahren geschrieben habe, wieder mit den unterschiedlichsten Instrumenten eingespielt. Perfektionist Maklar gab dabei die Richtung vor. „In Corona-Zeiten gar nicht so einfach“, wie Maklar berichtet. Für die aufwändige Produktion habe er alle Songs neu arrangiert, Tonarten geändert und Musikrichtungen festgelegt. „Wir wollten eine große Bandbreite an Instrumentierung“, sagt Maklar.

Aufnahmen entstehen im mobilen Tonstudio

Dabei kamen neben Gitarrist Maklar einige der renommiertesten Musiker aus der Region sowie Multi-Instrumentalist und Profi-Slide-Gitarrist Martin Moro aus Graz zum Einsatz. In Moros mobilem Tonstudio wurden auch die meisten Aufnahmen eingespielt, Corona-bedingt musste jeder Musiker hierfür einzeln antreten. Liedermacher Schwarzbauer hatte es, wie er sagt, relativ einfach: „Ich musste nur zum Singen erscheinen“. Seine Aufnahmen entstanden in der Städtischen Schrobenhausener Musikschule.

So sieht die neue CD von Peter Maklar und Kurt Schwarzbauer aus. Bild: Sven Müller Design

Durch die musikalische Vielfalt der eingespielten Nummern gebe es auf der neuen CD laut Maklar einiges zu entdecken: Angefangen mit Bluegrass-Elementen bei „Sommer“, das mit Bläsern der Gspusi-Musi endet, über Klezmer-Sound mit Django-Reinhart-Swing bei „Lollo, lass d`Rollo ro“ und rockigem Touch bei „Wasser“ bis hin zu einem Ausflug in die Klassik mit Oboe, Klavier und Cello bei „Stade Zeit“ oder orientalischer Percussion bei „Neue Zeiten“.

Der Gitarrist Peter Maklar und Sänger Kurt Schwarzbauer haben eine neue CD aufgenommen. Wie klingt es, wenn sie Musik machen? Hier ein Video ihres älteren Songs "Lieder übern Zaun".

Wenn es nach Schwarzbauer gegangen wäre, hätte die neue CD „Rest of…“ geheißen, in Anspielung auf „Best of“. Denn schließlich sei es für ihn „sicherlich seine letzte Scheibe“. Warum sich die beiden Musiker dann doch für den CD-Titel „Zeitlang“ entschieden haben, erklärt Schwarzbauer so: Zum einen habe es „eine Zeit lang“ gedauert, bis die neue CD erschienen sei. Zum anderen hätten alle Stücke eines gemeinsam, und zwar „die Sehnsucht“ – auf gut bayerisch „Zeitlang“: Sei es nach der längst vergangenen Jugend, nach einer warmen Stube im Winter, für Flüchtlinge nach einem sicheren Zuhause oder für einen Junggesellen nach einer festen Freundin.

An diesen Orten in Aichach kann die CD gekauft werden

Wer jetzt Sehnsucht bekommen hat auf die Lieder von Maklar&Schwarzbauer, der kann sich die CD „Zeitlang“ ab sofort nach Hause holen oder/und sie auch zu Weihnachten verschenken. In Aichach ist die Scheibe erhältlich bei Optik Reinthaler, in der Getränke City Aichach oder im Musikhaus Sedlmayr. Bestellungen, auf Wunsch sogar mit persönlicher Widmung, sind auch im Internet unter www.maklarmusic.de möglich. Dort kann man übrigens auf einer Demo-Version vorab schon mal in jedes Lied reinhören.

