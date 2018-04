18.04.2018

Makler sind zertifiziert

Sparkassen-Gruppe

Wer als Makler Immobilien im Wert von Hunderttausenden von Euro an einen Mieter oder Käufer vermittelt, benötigt keinen Nachweis für Ausbildung oder Eignung. Sie können sich aber nach einer europäischen Norm zertifizieren lassen, darauf weist die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen hin. Die Makler der Sparkassen-Finanzgruppe in Bayern, ein Tochterunternehmen der Sparkassen und der Landesbausparkasse, seien jetzt geprüft worden und würden alle Anforderungen der Norm erfüllen, teilt die Sparkasse mit. In regelmäßigen Abständen werde die Zertifizierung überwacht. Voraussetzung sei, dass der Makler eine solide Ausbildung durchlaufen habe. Diese Prüfung sei deutlich umfangreicher und umfasse mehr Aspekte, als sie Tests und Bewertungen von Fachzeitschriften berücksichtigen oder in Käuferbewertungen zum Ausdruck kommen würden. (AN)

