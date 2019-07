vor 49 Min.

Mann (19) bedroht Betreuer in Ulrichswerkstätten mit Messer

Ein 19-jähriger Mann hat in den Ulrichswerkstätten Aichach zwei Betreuer mit einem Messer bedroht. Er kam ins BKH Augsburg.

Gefährlicher Zwischenfall in den Ulrichswerkstätten Aichach: Dort ist ein 19 Jahre alter Mann aus Dasing in das Büro seiner Betreuerin gegangen und hat ihr ein Küchenmesser an den Hals gelegt. Zuvor hatte es nach Angaben der Polizei mehrere Unstimmigkeiten zwischen der Betreuerin und dem geistig behinderten Mann gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Betreuerin den Mann zunächst aus ihrem Büro bringen und sich befreien. Anschließend ging dieser aber zurück ins Büro und bedrohte einen weiteren Betreuer. Der Mitarbeiter konnte nach Angaben der Polizei das Büro aber verlassen, der junge Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizei im Büro festgehalten. Er ließ sich widerstandslos von den Polizisten festnehmen.

Wegen der Fremdgefährlichkeit wurde der 19-Jährige im Bezirkskrankenhaus untergebracht, gegen ihn wird außerdem wegen Bedrohung ermittelt. (AZ)

