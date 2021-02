vor 31 Min.

Mann bedroht Polizeibeamte in Dachau mit Messer und Hammer

Ein 36-jähriger Mann bedroht Polizeibeamte in Dachau mit einem Messer und einem Hammer und flüchtet. Nach einem Warnschuss kann er festgenommen werden.

Die Polizei hat am Donnerstag in Dachau einen bewaffneten Mann festgenommen. Der 36-Jährige hatte im Bereich Unteraugustenfeld wiederholt bei einem Anwohner an der Haustür geläutet. Der Anwohner alarmierte daraufhin die Beamten. Nach Angaben der Polizei traf gegen 17.20 Uhr eine uniformierte Streife ein. Zunächst sprachen die Beamten den 36-Jährigen an. Noch bevor sie ihn kontrollieren konnten, flüchtete der Mann unvermittelt. Es stellte sich heraus, dass er ein Messer und einen Hammer dabei hatte. Damit bedrohte er die Beamten.

Großaufgebot umstellt Flüchtigen in Dachau auf freiem Feld

Ein Großaufgebot der Polizei, mit Unterstützung benachbarter Dienststellen und einer Diensthundeführerin, umstellte den Mann auf einem freien Feld im Bereich der Kufsteiner Straße abseits von Wohnanlagen. Während der Flucht warf der 36-Jährige das Messer weg. Laut Polizeiangaben griff er mit seinem Hammer immer wieder die Beamten und den eingesetzten Diensthund an. Die Polizei setzte zunächst Pfefferspray ein. Nachdem der Mann die Beamten laut Polizei weiter attackierte, gaben die Beamten einen Warnschuss in die Luft ab. Danach nahmen sie den Mann fest.

Nach Polizeieinsatz in Dachau: Mann befindet sich in Spezialklinik

Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt. Die Tatmotive werden von der Polizeiinspektion Dachau noch ermittelt. Die Beamten mussten jedoch die vorläufige Unterbringung des 36-Jährigen in einer Spezialklinik anordnen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Vergehen eingeleitet, etwa wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Das weggeworfene Messer und der Hammer wurden sichergestellt. (kneit)

