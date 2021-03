13:07 Uhr

Mann besprüht in Dachau Frau mit Pfefferspray

Ein Mann klingelt an einer Haustür. Als die 58-jährige Bewohnerin öffnet, attackiert er sie mit einem Tierabwehrspray. Was steckt hinter dem Angriff?

Eine 58-jährige Frau ist am Mittwoch in Dachau Opfer einer unvermittelten Pfeffersprayattacke geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde noch am selben Tag ein 37-jähriger Tatverdächtiger in München festgenommen.

Das Tierabwehrspray hat die Form einer Pistole

Laut Polizei hatte der Mann in der Loestraße in Dachau an einer Haustüre geklingelt. Die 58-jährige Bewohnerin öffnete ihm. Der "Besucher" zog plötzlich ein sogenanntes Tierabwehrspray in Form einer Pistole aus der Jackentasche und drückte ab. Durch den Reizstoff erlitt die Frau leichte Verletzungen im Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter.

Bei der Großfahndung kommen auch Polizeihunde zum Einsatz

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit einem Großaufgebot an Beamten aus Dachau und umliegenden Dienststellen ein. Auch Polizeihunde kamen zum Einsatz. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte schließlich in München gefasst und vorläufig festgenommen werden. Gegen den 37-Jährigen aus Baden- Württemberg wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen der genauen Tatumstände dauern noch an.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen