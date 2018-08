vor 18 Min.

Mann durch Hundebiss bei Gallenbach schwer verletzt

Ein Hund der japanischen Rasse Akita-Inu hat im Aichacher Stadtteil Gallenbach einen 55-Jährigen gebissen und dabei so schwer verletzt, dass dieser im Krankenhaus operiert werden musste.

Zwei Hunde geraten aneinander. Als einer der Besitzer dazwischen geht, wird er gebissen und dabei schwer verletzt. Er muss sogar in Aichach operiert werden.

Von Christoph Lotter

Ein 55-Jähriger ist durch einen Hundebiss im Gebiet des Aichacher Stadtteils Gallenbach am Sonntag schwer verletzt worden. So schwer, dass er operiert werden musste und sich noch immer im Krankenhaus befindet. Ob der Hund angeleint war, ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Laut Peter Löffler, Sprecher der Aichacher Polizei, war der 55-Jährige aus dem Raum Aichach gegen 13.15 Uhr mit seinem Hund im Wald in Richtung Blumenthal spazieren, als ihm eine 54-Jährige in Begleitung ihres Vierbeiners, einem rot-weißen Akita-Inu, entgegenkam. Plötzlich riss sich der Akita-Inu los und ging den Hund des 55-Jährigen an.

Als der Mann versuchte, die beiden Vierbeiner voneinander zu trennen, verbiss sich der Akita-Inu in einem seiner Unterarme. Der 55-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste im Aichacher Krankenhaus operiert werden. Die 54-Jährige, die ebenfalls aus dem Aichacher Raum kommt, meldete den Vorfall kurze Zeit später persönlich bei der Polizei in Aichach. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen sie. Der 55-Jährige sei bislang nicht vernehmungsfähig gewesen, so Polizeisprecher Löffler.

„Freilaufende Hunde sind grundsätzlich ein Problem“

Freilaufende Hunde sind in dem Waldgebiet grundsätzlich ein großes Problem, berichtet der zuständige Förster Manfred Andraschko: „In dem Waldgebiet gibt es keine Leinenpflicht. Ich habe das schon mehrfach bei der Stadt gefordert, aber da tut sich nichts.“ Andraschko hat sogar schon Schilder aufgestellt, aber die würden auch nicht helfen, sagt der Förster: „Jeder lässt dort seinen Hund frei herumlaufen. Es herrscht Chaos.“

Früher habe es das in diesem Ausmaß nicht gegeben, erklärt Andraschko. „Aber heute sieht jeder nur noch auf sich selbst. Ich kann nur an die Vernunft der Hundebesitzer appellieren.“ Die freilaufenden Hunde seien deshalb ein Problem, weil sie auch Wildtiere attackieren, erklärt der Förster: „Ich habe schon oft tote Rehe gefunden, die angefressen liegen gelassen wurden – das machen nur Hunde.“

Ordnungsamt ermittelt

Die japanische Rasse Akita-Inu sei allerdings nicht als gefährlich bekannt, sagt Dennis Schäffler vom Ordnungsamt Aichach. Kategorisiert werden diese Tiere jedenfalls nicht. Doch die schäferhundähnliche Rasse hatte schon vor zwei Jahren im Landkreis für Aufregung gesorgt: Im April 2016 hatten zwei Akita-Inu im Obergriesbacher Ortsteil Zahling mehrfach Menschen gestellt und eine Katze gerissen. Der Vorfall hatte heftige Diskussionen zur Folge, die Tiere wurden vom Veterinäramt einem sogenannten Wesenstest unterzogen. Dabei wird das Verhalten der Vierbeiner in verschiedenen Situationen untersucht. Die Behörde kam damals zu dem Schluss, dass die Hunde nicht grundsätzlich aggressiv seien, sondern falsch gehalten wurden.

Dieses Verfahren kommt nun auch auf die 54-Jährige und ihren Akita-Inu zu, erklärt Schäffler. Das Ergebnis sei allerdings noch völlig offen, der Fall werde geprüft. Falls die Behörde anschließend zu dem Schluss komme, handeln zu müssen, könne sie beispielsweise eine Leinen- oder sogar Maulkorbpflicht verhängen, erklärt Mario Pettinger vom Landratsamt.

Themen Folgen