12:44 Uhr

Mann fährt mit Auto in Maisfeld – nicht verletzt

Mit dem Auto in Maisfeld gefahren: Ein Mann hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen.

In Maisfeld gefahren: Ein 23-Jähriger ist mit seinem Auto in ein Maisfeld gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war er am Freitag gegen vier Uhr auf der Staatsstraße 2035 von Pöttmes in Richtung Affing unterwegs.

Polizei: Es war wohl ein Fahrfehler

Unmittelbar nach Gundelsdorf kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Maisfeld. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Auto entstand nur ein geringer Sachschaden. (phis)

Themen Folgen