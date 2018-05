20:53 Uhr

Mann nimmt Koks und fährt dann Auto in Dasing

Bei einer Verkehrskontrolle fällt den Beamten ein 29-Jähriger in Dasing-Laimering auf.

Bestätigt sich der Schnelltest, muss der Fahrer über 750 Euro bezahlen und verliert einen Monat seinen Führerschein.

Am Sonntagmittag haben Beamte in Dasing einen 29-jährigen Autofahrer kontrolliert, der bestimmte Anzeichen für Drogenkonsum zeigte. Der Test fiel positiv für Kokain aus. Daraufhin musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Fällt auch hier Befund positiv aus, muss der 29-Jährige 500 Euro Bußgeld und Verfahrenskosten von 250 Euro bezahlen. Dazu bekommt er einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.