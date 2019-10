11:32 Uhr

Mann prügelt Mutter und Großmutter fast tot: Nun wird er angeklagt

Ein 27-Jähriger soll seine Mutter und seine Großmutter im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach mit einem Baseballschläger fast totgeprügelt haben. Nun wird er angeklagt.

Von Nicole Simüller

Im April sorgte eine grausige Nachricht aus dem Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach für Aufsehen: Ein junger Mann habe mit einem Baseballschläger seine Mutter und seine Großmutter fast totgeprügelt - das teilte die Polizei damals mit. Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen den heute 27-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in jeweils zwei Fällen zum Landgericht Augsburg (Schwurgerichtskammer) erhoben.

Sie hält den jungen Mann für „dringend verdächtig, am 1. April 2019 in dem gemeinsam bewohnten Haus seiner Mutter und seiner Großmutter mit einem Baseballschläger Schläge gegen den Kopf in dem Bewusstsein versetzt zu haben, dass diese tödlich sein könnten“. Dann soll er die beiden Frauen mit schwersten Schädel-/Hirnverletzungen in lebensbedrohlichem Zustand zurückgelassen haben.

Opfer sind nicht mehr in Lebensgefahr

Die beiden Frauen - zum Zeitpunkt der Tat 51 und 70 Jahre alt - befanden sich nach der Tat in Lebensgefahr. Das ist der Staatsanwaltschaft zufolge nicht mehr der Fall. Welche gesundheitlichen Folgen bleiben, stehe noch nicht abschließend fest und sei gegebenenfalls in einer Hauptverhandlung zu klären, so die Staatsanwaltschaft.

Wie in solchen Fällen üblich, wurde nach der Bluttat ein Gutachter hinzugezogen, um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären. Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund des Sachverständigengutachtens davon aus, dass der junge Mann bei der Tat „vermindert schuldfähig, aber nicht schuldunfähig war“.

Damals war er zum Tatort zurückgekehrt, während die Polizei dort war. Er ließ sich ohne jeglichen Widerstand festnehmen. Danach saß er zunächst in Untersuchungshaft. Nach einigen Tagen wurde er vom Gefängnis in ein Bezirkskrankenhaus verlegt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ersetzte ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg den Haftbefehl gegen den Mann durch einen einstweiligen Unterbringungsbefehl.

Staatsanwaltschaft: Mann ist „Gefahr für die Allgemeinheit“

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben weiterhin davon aus, dass er „wegen einer psychischen Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen“.

Das Strafgesetzbuch sieht als Strafrahmen für Totschlag eine Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren, für gefährliche Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.

Bleibt eine Tat im Versuchsstadium – wie hier beim Totschlag –, kann der Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis zu elf Jahren und drei Monaten gemildert werden. Über die Eröffnung des Verfahrens wurde laut Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden.

