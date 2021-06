Mann randaliert nach Lokalbesuch in Aichach: Nacht im Polizeiarrest

Ein Betrunkener hat nach einem Restaurantbesuch in Aichach auf dem Stadtplatz randaliert. Er musste seinen Rausch schließlich im Polizeiarrest ausschlafen.

Ein 39-Jähriger ist in Aichach nach einem Restaurantbesuch am Sonntag so in Rage geraten, dass er auf dem Stadtplatz randalierte. Gegen 21.30 Uhr ließ er seine Wut an einem geparkten Auto aus. Er riss nach Polizeiangaben an dem Wagen den Heckscheibenwischer und die Kennzeichenhalterung ab.

Randale in Aichach: Mann wirft Blumenkübel nach Restaurant-Personal

Als ihn Angestellte des Restaurants ansprachen, packte der Mann einen herumstehenden Blumenkübel und warf ihn nach den Lokalmitarbeitern. Der Mann war laut Polizei stark alkoholisiert. Er hatte circa 2,1 Promille intus. Der 39-Jährige musste die Beamten schließlich nach Augsburg begleiten, wo er seinen Rausch im Polizeiarrest ausschlief. (nsi)

Lesen Sie dazu auch: