vor 44 Min.

Mann sticht mit Messer auf angeleinten Hund ein

Ein Unbekannter hat im Landkreis Dachau einen Weimaraner mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter

Mit einem Messer hat am Sonntagmorgen hat ein Unbekannter im Landkreis Dachau einen Hund verletzt. Nach Mitteilung der Polizei spazierte eine Frau mit ihrem Weimaraner auf dem Amper Fußweg zwischen dem Dachauer Stadtteil Mitterndorf und dem Bergkirchener Ortsteil Günding. Ihren Hund führte sie an der Leine. Gegen 7.15 Uhr kam ihr ein Mann mit einem Jagdterrier entgegen. Die beiden Hunde fingen an zu raufen.

Polizei Dachau ermittelt gegen den Unbekannten

Dann zog der Unbekannte plötzlich ein Messer, stach einmal auf den Hund der Frau ein und verließ den Tatort in Richtung Mitterndorf. Der Weimaraner trug durch den Messerangriff eine kleine Schnittverletzung davon. Die Polizei Dachau ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie sucht nach einem etwa 1,80 Meter großen, korpulent gebauten Mann mit lichtem kurzen Haar. Der Mann führte seinen Jagdterrier an einer auffällig orangefarbenen Leine. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08131/5610. (AZ)

