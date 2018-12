vor 55 Min.

Mann stirbt bei Unfall - 18-Jährige und Baby in Lebensgefahr

Tödlicher Unfall in Aichach: Eine 18-Jährige geriet mit ihrem Mini auf die Gegenfahrbahn. Die Frau und ihr Neffe schweben in Lebensgefahr, ein 68-Jähriger starb.

Von Carmen Jung und Erich Echter

Heiligabend wird in Aichach überschattet von einem schweren Verkehrsunfall: Gegen 13 Uhr hat sich ein folgenschwerer Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2047 beim Aichacher Ortsteil Klingen ereignet. Ein 68-jähriger Mann ist ums Leben gekommen. Laut Auskunft der Aichacher Polizei schweben eine 18-Jährige und ihr einjähriger Neffe in Lebensgefahr. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Unfall in Aichach: Auto geriet ins Schlingern

Der folgenschwere Unfall ereignete sich etwa einen Kilometer nach Klingen in Richtung des Altomünsterer Ortsteils Xyger. Nach bisherigen Erkenntnissen der Aichacher Polizei war die 18-Jährige mit ihrem Mini aus Richtung Xyger nach Klingen unterwegs. Ihr Auto geriet etwa einen Kilometer vor dem Aichacher Ortsteil ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Mini frontal in einen entgegenkommenden Fiesta. Dessen Fahrer kam dabei ums Leben. Er kommt aus dem Raum Düren in Nordrhein-Westfalen

Die 18-jährige Mini-Fahrerin und ihr Neffe schweben in Lebensgefahr. Bild: Erich Echter

Die 18-Jährige und das Baby erlitten so schwere Verletzungen, dass sie ins Lebensgefahr schweben. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Unfallopfer ins Klinikum nach Augsburg.

Die Polizei hat einen Sachverständigen für ein unfallanalytisches Gutachten angefordert. Der Staatsanwalt ist dem Vernehmen nach unterwegs zur Unfallstelle. Diese ist komplett abgeriegelt.

Zahlreiche Rettungskräfte und Rettungsfahrzeuge waren vor Ort im Einsatz. Die Stimmung unter den Hilfskräften war extrem gedrückt. Die Folgen des schweren Unfalls gingen auch den Helfern an die Nieren, gleichwohl arbeiteten sie ruhig und konzentriert.

