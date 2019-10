12:51 Uhr

Mann weicht Reh aus und prallt mit Auto gegen Baum

Ein 56-jähriger Autofahrer weicht bei Odelzhausen einem Reh aus und verreißt das Steuer. Sein Auto prallt gegen einen Baum. Der Mann wird schwer verletzt.

Weil er einem Reh ausgewichen ist, wurde ein 56-Jähriger Mann am Mittwochmorgen bei Odelzhausen schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei Dachau gegen 8.30 Uhr auf der Staatsstraße 2051 in Richtung Freienried unterwegs. In einem Waldstück kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann wich aus und verriss dabei das Steuer. Sein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten ins Klinikum

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Klinikum Großhadern. Das Reh lief unverletzt weiter. Der Sachschaden beträgt etwa 11000 Euro. (AN)

