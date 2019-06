vor 17 Min.

Marc Sturm wechselt im Stadtrat von CSU zur FWG

Der 36-jährige Rechtsanwalt sieht dort mehr inhaltliche Übereinstimmung. Ob er im Kreistag bei der CSU bleibt, ist noch offen.

Von Claudia Bammer

Marc Sturm wechselt im Aichacher Stadtrat die Seiten: Der 36-Jährige verlässt die CSU-Fraktion und schließt sich der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile an. Das teilt FWG-Fraktionsvorsitzender Georg Robert Jung mit. Die Fraktion freue sich über den „außerordentlich positiven Neuzugang“. Sturm werde als jüngstes Stadtratsmitglied mit sofortiger Wirkung die FWG- Fraktion „durch weitere Sach- und Fachkompetenz bereichern“, so Jung. Die Fraktion besteht nunmehr aus sechs Stadträten und drei Ortssprechern.

Marc Sturm, der als selbstständiger Rechtsanwalt eine Kanzlei in Aichach betreibt, ist seit 2008 Mitglied des Stadtrates. „Sein fundiertes juristisches Fachwissen schätzten wir schon in der laufenden Stadtratsperiode sehr“, so Jung. Nicht nur daraus habe sich eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Das habe sich in vielen Abstimmungen gezeigt, wo die FWG gemeinsam mit Sturm gegen eine große Mehrheit aus SPD und CSU argumentiert hätten, so Jung. Die Entscheidung für den Wechsel sei aber erst in den vergangenen Tagen gefallen.

Sturm selbst sagt laut Pressemitteilung: „Mir geht es vor allem um Inhalte. Ich bin davon überzeugt, dass nur eine lebendige, auch kontroverse Diskussion zu den bestmöglichen Ergebnissen für unsere Stadt führt.“ Bei Themen wie dem Hochwasserschutz, Parkplätzen sowie den Rahmenbedingungen für Einzelhändler und Dienstleister in Aichach habe sich gezeigt, dass es größere inhaltliche Übereinstimmungen mit der FWG gebe.

2014 war Sturm Bürgermeisterkandidat

Der Griesbeckerzeller Sturm wurde 2008 erstmals für die CSU in den Stadtrat gewählt. Ab 2010 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU. 2014 trat Sturm als Bürgermeisterkandidat für die CSU gegen Amtsinhaber Klaus Habermann (SPD) an und bekam als einer von drei Kandidaten 15,5 Prozent der Stimmen. Aus dem Fraktionsvorsitz zog Sturm sich danach zurück. Im April 2016 kandidierte Sturm dann überraschend für den Fraktionsvorsitz. Gewählt wurde Helmut Beck mit zehn von zwölf Stimmen. Sturm erklärte damals, seine Kandidatur sei ein Angebot, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen.

In der aktuellen Amtsperiode ist Sturm ordentliches Mitglied im Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Stiftungs- und im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss.

Durch Sturms Wechsel verändert sich an der Sitzverteilung an die Fraktionen in den Ausschüssen nichts, sagt Hauptamtsleiterin Aurelija Igel auf Anfrage. Sie geht davon aus, dass Sturms Posten dort zunächst von den jeweiligen Stellvertretern wahrgenommen werden.

Zu seiner Zukunft im Kreistag will sich Sturm noch äußern

Sturm sitzt nicht nur im Stadtrat, sondern seit Mai 2014 für die CSU auch im Kreistag Aichach-Friedberg. Ob er auch dort die Fraktion wechseln will, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Vertreter der FWG sind dort als Parteilose Mitglieder der Fraktion der Freien Wähler. Der CSU-Kreisvorsitzende Peter Tomaschko, zugleich Fraktionsvorsitzender im Kreistag, ist von Sturm in der vergangenen Woche über den Wechsel im Aichacher Stadtrat informiert worden, wie er auf Anfrage sagt: „Wir bedauern diese Entscheidung.“ Er habe mit Sturm vereinbart, dass er sich in dieser Woche erklärt. Dann beraten Kreisverband und Fraktion, wie die Arbeit fortgesetzt werden kann.

Sturm selbst war am Montag telefonisch nicht erreichbar, ebenso CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Beck und sein Stellvertreter Raymund Aigner. Offen ist auch, ob Sturm aus der CSU austreten will. 2016 hatte er sich fest in der CSU verwurzelt gesehen. Damals sagte er: „Es ist nur eines schlimmer, als nie in der CSU gewesen zu sein – aus der CSU auszutreten.“

