vor 20 Min.

Maria Josefa Kerner ist 90

Petersdorf-Schönleiten Die Jubilarin Maria Josefa Kerner freut sich über die Präsente und Glückwünsche zu ihrem 90. Geburtstag, die Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder ihr überreicht. Aufgewachsen ist die Jubilarin in der Nähe von Ehekirchen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) – als Jüngste von sieben Geschwistern. Ihre Schwester lebt mit stolzen 97 Jahren in München. Im Jahr 1958 heiratete Kerner nach Schönleiten. Ihr Ehemann, Valentin Kerner, starb im Jahr 2002 im Alter von 80 Jahren. Drei der vier Söhne leben in der Umgebung (in Aindling, Holzheim und Oberbernbach). Wolfgang Kerner, der Zweitälteste, lebt mit der Seniorin auf dem landwirtschaftlichen Hof in Schönleiten. Bereits aus ihrem Elternhaus waren der 90-Jährigen die Arbeiten in der Landwirtschaft bestens bekannt.

Die große Leidenschaft der Jubilarin liegt jedoch im Backen und Dekorieren. Zehn verschiedene Torten zu einem Anlass zu kreieren, waren für sie keine Herausforderung, und noch heute kocht und backt sie gern, kümmert sich um den Haushalt und bestellt den Garten. Obwohl ihr Leben von reichlich Arbeit geprägt war, ist Maria Josefa Kerner glücklich und erinnert sich sehr gerne an die freie Zeit zurück – beispielsweise an die Reisen, die sie mit ihrem Mann und ihren Geschwistern nach Italien, Frankreich oder Österreich unternahm. (brast)

