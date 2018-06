15.06.2018

Marianne Lesti ist 80 Jahre alt

Marianne Lesti aus dem Aindlinger Ortsteil Pichl hat vor Kurzem ihren 80. Geburtstag gefeiert. Den ganzen Tag wurde sie von Gratulanten beglückwünscht, auch von Bürgermeister Tomas Zinnecker. Marianne Lesti stammt aus dem Petersdorfer Ortsteil Alsmoos, wuchs dort auf und lernte bei einem Gartenfest 1955 beim Wirt in Binnenbach ihren heutigen Mann Franz kennen. Zwei Jahre später heirateten die beiden, dann bezogen sie in Pichl ein Haus. Die standesamtliche Trauung fand damals noch unter Bürgermeister Paula in Pichl statt, die kirchliche Hochzeit nahm der damalige Pfarrer Max Däubler vor. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor, zwei von ihnen sind bereits gestorben. Mit der Jubilarin feierten außerdem acht Enkelkinder.

1979 übernahm Marianne Lesti mit ihrem Mann die Firma Seemüller Transporte. Seit 1999 läuft die Transportfirma unter dem Namen Lesti Transporte. Dort sind auch ihre Söhne voll eingespannt. Noch heute ist die 80-Jährige voll im Betrieb dabei. Sie sieht ihre Fahrer als Teil der Familie. Reisen mit dem Wohnmobil gehörten lange Zeit zu Lestis Hobbys, doch seit einiger Zeit machen die Füße nicht mehr recht mit. Ein weiteres Hobby sind ihr Garten und ihre Terrasse zwischen dem Haus und der Garage. (joki)

