Wildunfall: Pick-Up überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Eine junge Frau weicht einem Reh aus und kommt von einer Straße bei Ainhofen ab. Dabei überschlägt sich ihr Fahrzeug. Sie wird dabei leicht verletzt.

Zu einem Unfall ist es am Montag im Gemeindebereich Markt Indersdorf gekommen. Dort ist eine junge Pick-up-Fahrerin einem Reh ausgewichen und von der Straße abgekommen. Die 20-Jährige war am Montag gegen 0.10 Uhr mit einem RAM-Truck von Ainhofen (Markt Indersdorf) in Richtung Jetzendorf (Landkreis Dachau) unterwegs. Kurz nach Ainhofen lief ein Reh über die Straße. Wie die Polizei berichtet, wich die junge Frau aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und der Truck überschlug sich.

Unfall bei Ainhofen: Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Die 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau eingeliefert. Das Reh lief einfach weiter. Der Truck war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Ainhofen im Einsatz. (kneit)

