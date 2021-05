44-Jähriger nach Motorradunfall bei Gundackersdorf schwer verletzt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer kommt zwischen Gundackersdorf und Ainhofen von der Straße ab und stürzt. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Auf der Kreisstraße DAH 16 im Gemeindebereich Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) ist es zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Dabei wurde ein 44-Jähriger schwer verletzt. Er war am Pfingstmontag mit seinem Motorrad gegen 12.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gundackersdorf und Ainhofen in Richtung Ainhofen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte.

Motorradfahrer wird mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Dabei wurde der 44-Jährige so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Ingolstadt gebracht wurde. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, gab die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die komplette Fahrbahn wurde für etwa 2 1/2 Stunden in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Feuerwehr Ainhofen war ebenfalls vor Ort. (kneit)

