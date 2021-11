Frontalunfall: 30-Jähriger gerät mit Auto auf die Gegenfahrbahn

Bei Langenpettenbach kommt ein 30-Jähriger mit seinem Auto vom Kurs ab und prallt frontal in den Gegenverkehr. Im Wagen sitzt seine dreijährige Tochter.

Mit seiner dreijährigen Tochter im Auto ist ein 30-Jähriger am Samstag auf der Staatsstraße 2050 im Gemeindebereich Markt Indersdorf auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in ein Auto geprallt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Dachau gegen 12.50 Uhr, als der 30-Jährige von Langenpettenbach in Richtung Stangenried unterwegs war. In einer Rechtskurve kam sein Auto auf die linke Straßenseite und prallte frontal in einen entgegenkommenden Kleintransporter.

Bei dem Frontalunfall werden drei Menschen verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erlitt der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters leichte Verletzungen. Der 30-Jährige und seine dreijährige Tochter wurden ebenfalls leicht verletzt. Rettungsdienste brachten die drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Staatsstraße war für circa eine Stunde komplett gesperrt. (jca)