Zu große Hitze: Autobrand lässt Schaufensterscheibe zerspringen

Ein Auto fängt in Markt Indersdorf aus unbekannter Ursache Feuer. Durch die Hitze zerspringt eine Schaufensterscheibe. So hoch ist der Sachschaden des Brands.

Einen folgenschweren Autobrand meldet die Dachauer Polizei. Wie sie mitteilt, geriet ein Auto am Freitag im Gewerbegebiet in Markt Indersdorf (Kreis Dachau) in Brand. Die Fahrerin hatte den Wagen laut Polizei ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Seilerstraße abgestellt. Dort fing das Auto gegen 16 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer.

Feuerwehr Indersdorf eilt herbei

Als die Freiwillige Feuerwehr Indersdorf eintraf, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung riss nach Polizeiangaben die Schaufensterscheibe eines benachbarten Geschäfts.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro. (AZ)

