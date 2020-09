12:00 Uhr

Markt Kühbach will Raser auf den Straßen einbremsen

In Kühbach gibt es immer wieder Beschwerden über Raser. Nun soll ein weiteres Gerät zur Geschwindigkeitsmessung angeschafft werden. Die sogenannte Topo-Box entspricht nicht dem abgebildeten Messgerät.

Plus Kühbach will Rasern auf den Straßen Einhalt gebieten. Nun schafft sie ein weiteres Messgerät an. Ein weitergehender Vorschlag findet keine Mehrheit.

Von Gerlinde Drexler

Soll der Markt Kühbach mehr mobile Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung anschaffen? Diese Frage diskutierte der Gemeinderat am Dienstag ausführlich. Dem Vorschlag von Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher stimmten bis auf zwei Gemeinderäte alle zu.

Aktuell hat die Gemeinde zwei Geräte zur Geschwindigkeitsanzeige, die jede Woche an einem anderen Standort aufgestellt werden. Das war Manfred Felber zu wenig. Er hatte den Antrag gestellt, an jedem Ortseingang permanent ein Gerät aufzustellen. Insgesamt acht Geschwindigkeitsanzeigegeräte müsste die Gemeinde dafür anschaffen. Das wären Kosten von rund 24000 Euro, schätzte der Bürgermeister. Er hielt den Einsatz der mobilen Geräte für sinnvoller. Bei einem permanenten Einsatz würde der Effekt verblassen, war er überzeugt.

Raser in Kühbach: Leihgerät bringt Erkenntnisse über Fahrverhalten

Kerscher betonte: „Verkehrssicherheit ist mir sehr wichtig.“ Auch bei ihm gehen immer wieder Beschwerden von Bürgern über zu schnelle Autofahrer ein. Um verlässliche Fakten zu bekommen, lieh sich der Bürgermeister von der Stadt Aichach für einen Monat die sogenannte Topo-Box aus. Die kleinen Boxen messen, wie viele Fahrzeuge welcher Bauart und mit welcher Geschwindigkeit um welche Uhrzeit den Messpunkt passieren.

Von den vier Standorten, an denen die Topo-Box jeweils ein paar Tage die Daten sammelte, konnte der Bürgermeister dem Gemeinderat von zweien die Ergebnisse vorlegen. An der Schönbacher Straße in Kühbach fuhren knapp 90 Prozent der gemessenen 1090 Fahrzeuge unter 60 Stundenkilometer. Nur zehn Prozent waren schneller unterwegs. Spitzenreiter mit 91 Stundenkilometern war ein Sattelzug.

Raser auf der Straße: In Paar waren fast alle zu schnell

Anders sah es an der Von-Haslang-Straße im Ortsteil Paar aus. Dort gilt Tempo 30. Nur 15 Prozent der 719 Fahrzeuge fuhren dieses Tempo, 98 Prozent waren mit bis zu 60 Stundenkilometern unterwegs. Die Mehrheit davon ortsauswärts. Die Auswertung der Daten von den anderen beiden Standorten der Topo-Box an der Hauptstraße in Unterbernbach und der Schulstraße in Kühbach lagen noch nicht vor.

Mit Blick auf das Ergebnis der Auswertung sprach sich Markus Singer dafür aus, keine acht Geschwindigkeitsmessgeräte anzuschaffen. Josef Golling plädierte für eine permanente Überwachung an besonders gefährlichen Strecken. Gabriele Erhard war anderer Meinung: „Man muss an die Leute selber appellieren.“ Gerade Anwohner würden ungeachtet der Anzeige ihr Tempo fahren. Sie vertrat die Ansicht: „Wir brauchen das Geld für andere Sachen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit.“

Raser: Zwei Kühbacher Gemeinderäte stimmen gegen Kauf von Messgerät

Kerscher schlug vor, für rund 6300 Euro eine eigene Topo-Box anzuschaffen. In dem Preis enthalten ist unter anderem eine Schulung sowie die Datendienstleistung. Auf Bernd Haberls Frage, was die Gemeinde tue, um zu verhindern, dass zu schnell gefahren werde, antwortete der Bürgermeister: „Ich möchte Fakten haben und dann tätig werden.“

Die Anregung von Astrid Sagstetter, sich bei der Box mit den Nachbargemeinden Schiltberg und Inchenhofen zusammenzutun, will Kerscher aufgreifen. Bis auf Golling und Haberl stimmten alle dem Kauf einer Topo-Box zu.

