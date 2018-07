vor 35 Min.

Marktfest mit vielen Attraktionen und Leckereien

Bei der Johanneskirche am Marktplatz soll am kommenden Wochenende wieder einiges geboten sein.

Der große Marktplatz in Pöttmes rückt am Wochenende in den Mittelpunkt. Das Marktfest steht wieder an.

Am kommenden Wochenende, am 7. und 8. Juli, findet in Pöttmes wieder das Marktfest statt. Die Veranstaltung wird seit Jahren unter der Regie des Partnerschaftskomitees und der Mitarbeit zahlreicher Vereine und Organisationen aus der Gemeinde ausgerichtet. Es ist mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt geworden, nicht nur der Pöttmeser, sondern auch zahlreicher Gäste aus der näheren Umgebung.

Vor allem bei schönem Wetter ist der große historische Marktplatz bis in die späten Abendstunden gut besucht. Für die Verpflegung ist bestens gesorgt. Die Menükarte ist abwechslungsreich und beinhaltet neben dem Wildgericht auch Steaksemmeln und Currywurst, Spieß-und Rollbraten, gebackene Schwam-merl und Kartoffelspiralen. Das Partnerschaftskomitee bietet französische Crêpes an, die Kegler haben ihre bewährte Käsetheke üppig bestückt. Es gibt durchgehend Kaffee und Kuchen. Auch auf die Kinder warten mehrere Veranstaltungen. Wer nicht im Märchenzelt den Geschichten aus längst vergangenen Zeiten zuhören möchte, der kann eine Runde auf der Pferdekutsche drehen, sich in der Bastelecke austoben oder sich das Gesicht anmalen lassen. Die Blaskapelle Pöttmes spielt am Samstag auf, am Sonntag sind Hans und Franz ab 11.30 Uhr im Einsatz, und ab 17 Uhr sorgt die Blaskapelle Baar für die passende Unterhaltung.

Das Partnerschaftskomitee bedankt sich im Voraus für das große Engagement aller Beteiligten, die zum Erfolg des Festes beitragen. Dazu gehören unter anderen die Mitarbeiter des Bauhofs, des Roten Kreuzes und der Feuerwehr, die Fußballabteilung mit Mirco Weiß, die die Bestuhlung übernimmt, und der Schulförderverein, der am Spülmobil arbeitet. Der Dank richtet sich auch an die Anlieger für ihr Verständnis. Wenn nicht noch eine offizielle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes eintrifft, findet das Marktfest bei jeder Witterung statt. (vj)

Programm Am Samstag, 7. Juli, ab 19 Uhr mit der Blaskapelle Pöttmes. Am Sonntag, 8. Juli, ab 10 Uhr Weißwurstfrühstück. Ab 11.30 Uhr Mittagstisch mit Hans und Franz. Durchgehend Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr spielt die Blaskapelle Baar.

Themen Folgen