20.12.2018

Marktgemeinde Pöttmes kommt voran

Mit der Inbetriebnahme des Ärztehauses sieht der Bürgermeister seine Gemeinde medizinisch gut aufgestellt

Von Vicky Jeanty

Weitsichtige und verantwortungsbewusste Gemeinderäte hätten den Bau des Ärztehauses auf den Weg gebracht. Soziale, sportliche und kulturelle Veranstaltungen seien engagierten Bürgern zu verdanken. Gelebte Menschlichkeit und Solidarität mit den Geflüchteten machten aus Pöttmes eine liebenswerte und starke Gemeinde. Zum guten Betriebsklima trügen die vielen einsatzfreudigen Mitarbeiter bei. Dieses positive Fazit zog Bürgermeister Franz Schindele bei der Weihnachtsfeier der Gemeinde in den Ratsstuben. Es erfülle ihn mit Freude, dass dank des Zusammenhalts auf allen Ebenen so viel für die Gemeinde erreicht worden sei.

Im Fokus seines Jahresrückblicks standen die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Ärztehauses mitten in Pöttmes. Für Schindele ist dieses „Zukunftsprojekt“ von weitreichender Bedeutung für alle Bürger. Die komplette Belegung des Gebäudes mit Praxen garantiere langfristig eine stabile medizinische Versorgung. Angesichts des chronischen Ärztemangels, gerade in ländlichen Gegenden, sei dieses Projekt erfreulich und trage zur hohen Lebensqualität in der Gemeinde bei.

Hervorzuheben seien zudem die fristgerechte Fertigstellung sowie das große Engagement aller an Planung, Bau und Inbetriebnahme Beteiligten. Ausdrücklich dankte er seinen Räten für deren Weitsicht und dem Dritten Bürgermeister Thomas Huber für dessen Einsatz für das Ärztehaus.

„Nebst vielen weiteren erfolgreich abgeschlossen Maßnahmen ist es uns gelungen, unsere Marktgemeinde für die Zukunft gut aufzustellen“, betonte Schindele. Das sei auch ein Verdienst des täglichen Engagements der Mitarbeiter im Rathaus sowie in anderen Einrichtungen und Vereinen. Ihre Arbeit mache die Gemeinde in vielerlei Hinsicht attraktiver und lebendiger. Zur kulturellen Bereicherung und Vielfalt trage auch die seit zehn Jahren tätige Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman bei. Sie selbst bezeichnete ihre Tätigkeit als „Herzensangelegenheit“. Bei vielen Veranstaltungen könne sie sich auf das Mitwirken der örtlichen Kindergärten und Vereine verlassen.

Fester Bestandteil der Weihnachtsfeier der Gemeinde sind die Ehrungen für verdienstvolle und langjährige Mitarbeiter (siehe Kasten). Mit Gerlinde Strohhofer, Cilli Reichhart und Angie Mayer verabschiedete der Bürgermeister drei Damen, die deutliche Akzente in der Finanzverwaltung (Strohhofer) und im pädagogischen Bereich gesetzt haben (Reichhart und Mayer). Alle drei hätten ihre reiche Erfahrung und ihr Fachwissen zum Wohl der Gemeinschaft eingebracht.

Schindeles Dank galt auch Ingrid Kammerer für ihren Einsatz an der Wertstoffsammelstelle, Elfriede Steinbühler für ihre reinigende Sorgfalt in Rathaus und Schule. Hier meistert Anna Liseck seit 25 Jahren das Amt als Hausmeisterin, das sie nach dem krankheitsbedingten Ausfall ihres Mannes übernahm. Christa Rupprecht ist in der Marktbücherei ebenfalls seit 25 Jahren tätig und betreut den am Marktplatz aufgestellten offenen Bücherschrank mit.

Für die weihnachtliche Note sorgte Filomela, ein Quartett aus Schnellmannskreuth: Verena Ottilinger, Veronika Schmid, Theresa und Melanie Reichhold stimmten besinnliche Lieder an, während Nikolaus und Knecht Rupprecht Ruten- und Seitenhiebe auf Anwesende losließen. Den lobenden Schlussakzent setzte Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann. Sie dankte allen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit: „Das funktioniert hier sehr gut. Die Gemeinde Pöttmes kommt voran“, sagte sie.

