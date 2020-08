vor 18 Min.

Maschinenhalle in Kühbach brennt

In Kühbach im Ortsteil Paar ist in einer Maschinenhalle aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löscht derzeit den Brand.

Am Dienstagmorgen ist in der Gemeinde Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg eine Maschinenhalle in Brand geraten. Noch ist unklar, wann das Feuer genau ausgebrochen ist. Der Notruf ging um 5.18 Uhr bei der Polizei ein. Derzeit ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand am südwestlichen Rand des Ortsteils Paar zu löschen. Laut Polizei sind keine Personen in Gefahr.

Sobald genauere Informationen vorliegen, lesen Sie an dieser Stelle mehr. (AZ)

Themen folgen