Maschinenring: So arbeiten die Landwirte jetzt zusammen

Die Maschinenringe aus Aichach und Friedberg arbeiten jetzt zusammen. Die Mitglieder haben der Fusion zugestimmt. „Der Landkreis kann stolz sein.“„Heute ist Karfreitag und Ostersonntag in einem.“

Im Wittelsbacher Land gibt es nur noch einen Maschinen- und Betriebshilfsring. Der neue Name nimmt Bezug aufs Wittelsbacher Land. was das bringen soll.

Von Johann Eibl

Jetzt fehlt nur noch der Eintrag ins Vereinsregister. Dann schließen sich die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR) Aichach und Friedberg mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Maschinen- und Betriebshilfsring Wittelsbacher Land zusammen. Die letzte formelle Hürde auf diesem Weg wurde am Donnerstag genommen. Bei der Mitgliederversammlung des MR Aichach hoben im Gasthof Wagner in Aichach-Untergriesbach alle 76 erschienenen Mitglieder ihre grüne Karte, als über die Verschmelzung abgestimmt wurde. Dasselbe Ergebnis hatte es vor gut zweiWochen bei der gleichen Veranstaltung in Friedberg gegeben.

Am 14. März scheiterte der erste Versuch des Maschinenrings Aichach, dem Vorhaben zuzustimmen. Das lag aber keineswegs daran, dass die Mitglieder dem Zusammengehen kritisch gegenübergestanden wären. Schon damals war keine negative Stimme zu hören. Es hätten aber laut Satzung zwei Drittel der Mitglieder zustimmen müssen, im Saal waren aber damals nur 102 der 826 Mitglieder anwesend. Im zweiten Anlauf mussten nur noch 75 Prozent der anwesenden Mitglieder mit Ja votieren. Es gab kein Nein und keine Enthaltung. Damit findet eine Entwicklung ihren Abschluss, die am 12. Dezember 2017 bei einem Treffen der Verantwortlichen aus Aichach und Friedberg im Dasinger Ortsteil Laimering begann.

Aichachs Geschäftsführerin Eva Schade hatte noch einmal den Jahresbericht 2018 skizziert. Zusammen mit Friedberg habe man einen Überschuss von 88000 Euro erwirtschaftet, das Eigenkapital der beiden Maschinenringe belaufe sich auf 580000 Euro. Vorsitzender Michael Lutz erinnerte noch einmal daran, dass die Vorstände aus beiden Städten bis zur nächsten Wahl im Jahr 2021 gemeinsam im Amt bleiben. Die Mitarbeiter hätten keine Folgen zu befürchten. Verbindlichkeiten gegenüber Banken gebe es nicht. Danach wurden die Pläne zum Bau eines Bürogebäudes zusammen mit der Waldbesitzervereinigung im interkommunalen Gewerbegebiet östlich der B300 erläutert.

Maschinenring Aichach-Friedberg: "Historischer Moment"

Von einem historischen Moment sprach Manfred Losinger, der den Landrat vertrat: „Ich kann Sie nur beglückwünschen, der Landkreis kann stolz sein.“ Der neue Maschinenring werde an die 1500 Mitglieder zählen. Auch beim Bauprojekt sieht Losinger den MR auf dem richtigen Weg. Peter Reich als Zweiter Vorsitzender sagte bei der letzten Mitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsrings Aichach: „Heute ist Karfreitag und Ostersonntag in einem.“ Der Karfreitag stehe für das Ende des Maschinenrings Aichach und der Ostersonntag für die Geburt des neuen Maschinenrings Wittelsbacher Land. Eine Zahl von mindestens 50 Besuchern hätte er als sehr gut eingestuft; dass weit mehr gekommen waren, bezeichnete Peter Reich als „phänomenal“.

100 Minuten lang hatte dazwischen Martin Gehring vom Kuratorium bayerischer Maschinenringe über landwirtschaftliche Fahrzeuge im Verkehr auf den Straßen und im Gelände gesprochen. Dabei hatte der Fachmann ganz simple Ratschläge parat. So empfahl er, Führerscheine aus Papier gegen Plastik zu tauschen. Außerdem riet er, bei den Fahrzeugen ein Augenmerk auf ordentliche Bremsen zu richten.

Er hielt den Landwirten den Spiegel vor und zeigte deren „Sünden“ auf – mal kleine und mal richtig gravierende, die zu schweren Unfällen mit enormen finanziellen Schäden führen können; gelegentlich seien sogar Tote zu beklagen. Grundsätzlich sei es ratsam, die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen und vor allem auch zu beachten, so Gehring. Als abschreckendes Beispiel wies er beispielsweise auf Ladewagen hin, die bis obenhin überfrachtet seien.

