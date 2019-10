00:34 Uhr

Maskottchen Aichi ist fertig

Bei der Kunstnacht begonnene Skulptur wird jetzt enthüllt

Die Schüler, Kunstlehrerin und der Hausmeister der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach werkelten an vielen Nachmittagen fleißig und mit viel Begeisterung am „Projekt Aichi“ der Stadt Aichach. Anlässlich der ersten Aichacher Kunstnacht entstand die Idee, das Stadtmaskottchen als Skulptur darzustellen. Diese Idee verwirklichte Hubert Asam.

Wie es in einer Mitteilung der Stadt Aichach heißt, wurde die geschnitzte Styrodurform mit Glasfaserzement überzogen. In filigraner Kleinarbeit legten die Kinder eifrig die Schablonenfelder mit vorher zerkleinerten Fliesen aus. Mit Klebefolie wurde jedes Teil fixiert, um danach an der vorgesehenen Stelle am Aichi geklebt zu werden. Die Klebefolie entfernt und fest angedrückt bekam jedes Teil seinen Platz. Stück für Stück und immer dichter gestaltete sich das riesige Mosaik zum Kunstwerk.

Nach dem Trocknen mussten die Kids die scharfen Kanten schleifen, um Verletzungen zu vermeiden. Vom Staub und Kleberresten befreit und gereinigt konnte das Mosaik verfugt werden. Die Kunstlehrerin Andrea Huber gab dem „netten Kerl“ mit der Bemalung den letzten Schliff und sein fröhliches Aussehen. Nun steht er an der Schule zum Transport nach Aichach bereit.

Nach Angaben der Stadt wird Aichi am Samstag, 12. Oktober, um 17 Uhr an der Kreuzung Martinstraße/Parkplatz alter Friedhof in Aichach aufgestellt und enthüllt. (AN)

