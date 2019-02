vor 35 Min.

Massagestudio bei Swingerclub

Büro in Mühlhausen wird umgebaut

In dem Gebäudekomplex des Swingerclubs im Gewerbegebiet in Mühlhausen wird ein weiteres Angebot eingerichtet: ein Massagestudio mit Lehrangeboten in Entspannungstechniken. Der Affinger Gemeinderat stimmte am Dienstag einer entsprechenden Nutzungsänderung von Büroräumen zu.

Trotz der räumlichen Nähe zum Swingerclub grenzt sich der Bauherr davon ab. Das Studio hat keinen direkten Zugang zum Club St. Tropez, wie im Antrag betont wird. Und: Ziel des Angebots sei es nicht, sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es gehe vielmehr um das ganzheitliche Wohlbefinden der Kunden. (jca) "Seite 29

