Maßnahmen gegen das Virus: Wo Einkaufen noch möglich ist

Am Eingang der Bären-Apotheke in Aichach steht ein großes Schild. Kunden werden darum gebeten, einzeln einzutreten, 1,5 Meter Abstand zu anderen zu halten und Kinder an die Hand zu nehmen. Die Mitarbeiter arbeiten mit Handschuhen, und an der Kasse ist eine kleine Barriere aufgebaut worden, die den Abstand zwischen Kunden und Verkäufern erhöhen soll. Damit will Axel Politynski nicht nur Patienten, sondern auch die Mitarbeiter schützen. „Wir müssen durchhalten“, sagt Politynski.

Apotheken können mit den neuen Corona-Regelungen ihre Öffnungszeiten werktags bis 22 Uhr verlängern und sonntags öffnen. Die Bären-Apotheke macht davon allerdings keinen Gebrauch. Sie öffnet bereits jetzt unter der Woche bis 18 und 19.30 Uhr. „Mehr können wir nicht leisten“, sagt Politynski. Die Apotheke habe sich vorsichtshalber mit Fiebermitteln eingedeckt, auch die Antibiotika reichen für mehrere Monate. Eine weitere Veränderung durch das Virus: Bereits jetzt wollen mehr Leute die Ware geliefert bekommen. Politynski geht davon aus, dass das auch weiterhin zunimmt.

Aichach: Unveränderte Öffnungszeiten in der Esso-Tankstelle

Ebenfalls unverändert bleiben die Öffnungszeiten der Esso-Tankstelle in Aichach. „Wir haben vorher bis 22 Uhr geöffnet gehabt, das machen wir auch weiterhin“, sagt Betreiber Hermann Schweighofer. Seine Mitarbeiter sind durch einen Abstand zum Kunden geschützt. Außerdem stehen den Mitarbeitern Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken zur Verfügung. Anders als Klopapier in manchen Supermärkten wird Sprit wohl nicht gehortet. In der Esso-Tankstelle war zuletzt sogar weniger Betrieb. „Wir leben ja von Pendlern, und wenn dieses Leben eingeschränkt wird, weil die Homeoffice machen, haben wir natürlich weniger Umsatz“, so Schweighofer.

Mehr gekauft wird dagegen bei der Metzgerei Rupp in Aichach. Viele Menschen kaufen vakuumverpacktes und haltbares Essen. Generell sind die Verkäufe gestiegen. „Die Leute kochen wieder mehr, deswegen kaufen sie auch mehr“, sagt eine Verkäuferin. Die Öffnungszeiten ändern sich nicht.

Corona: Restaurants werden spontan zu Lieferbetrieben

Mehr selber kochen müssen die Menschen, die sonst ins Lokal gehen würden, allerdings nicht unbedingt. Nach der neuen Regelung dürfen Speiselokale und Cafés nur bis 15 Uhr offen bleiben, danach kann aber noch geliefert werden. Das Central und der Biergarten Orient-Express in Aichach fangen an auszuliefern. Allerdings ist das eine ganz neue Arbeit für Restaurantbetreiber. „Man ist ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden“, sagt Markus Finkenzeller vom Central. Daher habe er schon die Kunden darum gebeten, „dass man den einen oder anderen Fehler verzeiht“.

Bei Möbel Raschke in Rehling müssen ab Mittwoch die Türen geschlossen bleiben. Geschäftsführerin Tanja Raschke ist zwar nicht begeistert, sagt aber: „Wir müssen die Schwächsten schützen.“ Lieferung und Montage finden laut Raschke weiter statt. In dringenden Fällen kann per E-Mail bestellt werden. Das Personal arbeite in voller Stärke, so Raschke. Ähnlich sieht es bei Elektro Fuchshuber in Aichach aus. Das Geschäft ist geschlossen, aber der Kundendienst läuft weiter. Zudem können sich die Kunden telefonisch beraten lassen und hier oder online Neugeräte bestellen. Auch geliefert wird trotz Coronakrise.

Bäckerei in Aichach bietet Lieferservice

Einen Lieferservice – nicht erst seit Corona – bietet auch die Bäckerei Bauer in Aichach an. Kunden können per Telefon, E-Mail oder per Fax Waren nach Hause bestellen. Die Öffnungszeiten des Ladens am Stadtplatz bleiben unverändert. Auch die Filialen der Bäckerei Scharold, unter anderem am Aichacher Tandlmarkt, öffnen wie gewohnt. Lediglich das Café im Friedberger Stadtteil Derching muss um 15 Uhr schließen. Vor allem für die älteren Kunden fährt weiter das Verkaufsmobil übers Land, das unter anderem am Donnerstag in Obergriesbach und Griesbeckerzell hält.

Bau- und Gartencenter zählen ebenfalls zu den Läden, die jetzt bis 22 Uhr und sonntags öffnen könnten. Dies nimmt der Obi-Markt in Aichach-Ecknach aber nicht in Anspruch. Er hält an seinen Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 18 Uhr fest. Ähnlich sieht es beim Drogeriemarkt dm am Aichacher Milchwerk aus. Einkaufen ist hier weiter täglich von 8 bis 20 Uhr möglich.

Corona: Friseurbesuch in Aichach ist möglich

Auch auf einen Friseurbesuch müssen die Bürger nicht verzichten. Wie Karl-Heinz Schmidl, Geschäftsinhaber der Schmidl Friseure in Pöttmes, berichtet, bleibt sein Salon geöffnet. Die Kunden würden aber weiter auseinandersetzt: „Wir haben um die 15 Plätze und belegen nur noch sieben oder acht.“ Zudem werde regelmäßig gelüftet, und Wartende müssten die Zeit im Freien oder im Auto überbrücken. Schmidl ist froh, dass der normale Betrieb weitergeht: „Das gäbe sonst nachher ein riesiges Chaos, wenn plötzlich alle wieder kommen wollen.“

