11.05.2018

Maststall für 540 Schweine in Gaulzhofen geplant

Gremium hat nichts gegen Vorhaben im Ortsteil. Entscheiden soll aber der Aindlinger Gemeinderat

Im Esterfeld in Gaulzhofen soll ein Mastschweinestall mit 540 Plätzen entstehen. Diesen Antrag hat der Bauausschuss des Marktgemeinderats Aindling einstimmig nachträglich auf die Tagesordnung seiner jüngsten Sitzung genommen. Das Gebäude soll 38 mal 21 Meter groß werden. Der Bauherr ist ein Nebenerwerbslandwirt. Südlich des geplanten Schweinestalles befindet sich bereits eine Maschinenhalle. Zur Lüftung ist ein versetztes Pultdach vorgesehen. Wie die Aindlinger Verwaltung im Nachgang der Sitzung mitteilte, bestand im Ausschuss grundsätzlich Einverständnis mit dem Bauprojekt. Für heutige Verhältnisse sei dieser nicht besonders groß, wie es hieß. Ein Durchschnittsstall habe 1500 Schweine. Trotzdem stimmte das Gremium dem Bauantrag nicht zu. Die Räte beschlossen einstimmig, diesen an den Marktgemeinderat zu verweisen, verbunden mit der Empfehlung, ihn zu genehmigen. Denn der Ausschuss wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, einen solchen Antrag ohne Öffentlichkeit durchgewunken zu haben, nachdem er nicht auf der Tagesordnung gestanden war.

Ein Ausschussmitglied verwies am Ende der Sitzung auf das Programm „Blühstreifen auf Eh-da-Flächen“ des Bayerischen Bauernverbandes, verbunden mit der Anregung, dieses auch im Markt Aindling umzusetzen. Dabei handelt es sich um öffentliche, ohnehin vorhandene Flächen, auf denen blühende Pflanzen angesät werden sollen. Im Markt Aindling kämen dafür, wie es hieß, kleinere Flächen in Baugebieten, in Straßeninseln oder auch in der alten Sandgrube in Stotzard in Betracht. Ein Beschluss wurde nicht gefasst.

In Gaulzhofen ist ein unterirdischer Güllebehälter im Außenbereich geplant. Er steht im Zusammenhang mit einem dort ebenfalls geplanten Bullenmaststall. Die Bauvoranfrage hatte der Bauausschuss laut Verwaltung im Juni 2017 noch abgelehnt, weil er die Erschließung über einen Feldweg als nicht gesichert ansah. Ein Jahr später stimmte er zu und regte an, den Stall auf der Ostseite des Grundstückes zu erstellen. Dort füge er sich besser in die Landschaft ein, lautete die Begründung. Der Bauherr plant den Stall allerdings weiterhin auf der Südwestseite. Er wird aber erst später realisiert. Zunächst will der Bauherr den Güllebehälter bauen. Der Ausschuss sagte einstimmig Ja.

In Edenhausen soll am Mühlenweg eine Lagerhalle entstehen. Das Wirtshaus soll dafür weichen. Gertrud Hitzler erkundigte sich laut Verwaltung, ob das Gebäude nicht unter Denkmalschutz stünde. Laut Bürgermeister Tomas Zinnecker ist davon nichts bekannt. Der Ausschuss genehmigte den Bau.

Auf dem Dorfplatz in Edenhausen ist eine weitere Lagerhalle entstanden – samt Freisitz und Toiletten. Laut Verwaltung war dem Bauherrn nicht bewusst, dass er für die Größe eine Baugenehmigung benötigt hätte. Diese wollte er nun nachholen. Der Ausschuss spielte mit und stimmte der Lagerhalle nachträglich zu. (jca)

